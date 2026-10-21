Kalecimiz Ederson'un pasında ceza yayında topla buluşan Guendouzi bir anlık dalgınlıkla hatalı bir pas verdi ve bu hatalı pasta araya girip topu kapan Provod skoru 2-1'e getirdi. Bu golle umutlanan Slavia, oyunun içine girdi ve temsilcimizin üzerine gelmeye başladı. İlk 15 dakika iyi oynadı Fenerbahçe! Sonrasında sahada ara ki bulasın Fenerbahçe'yi... Azerbaycan takımı Sabah bile bu Slavia Prag'ı 2-0 yendi.

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda yaptığı değişiklikler, takımın sıradanlaşmasına, oyun olarak dökülmesine neden oldu. Slavia son bölümde çok etkili oldu. Ederson müthiş topları çıkardı. Ama o da bir yere kadar! İlk golde Guendouzi büyük hata yaptı, golü yedik. 90'da tüm savunmamız uyudu ve o kahreden golü yedik. Beraberliğe üzülüyoruz, kahroluyoruz! Çünkü Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nin en zayıf halkasıydı. Sonuç olarak üç maçta iki puana ulaştı Fenerbahçe! Ama bu futbol ve Şampiyonlar Ligi'ndeki vasat oyun, 25 milyon Fenerbahçe taraftarına ilk 24'ü vadetmiyor! Yazık çok yazık oldu!