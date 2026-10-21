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Anasayfa Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Fotomaç Gazetesi yazarları, sarı-lacivertlilerin performansını ve karşılaşmada yaşananları çarpıcı yorumlarla değerlendirdi. İşte Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından kaleme alınan o yazılar… (FB Spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 08:35
Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

ZEKİ UZUNDURUKAN - SABAH'IN YENDİĞİ TAKIMI GEÇEMEDİK!

Slavia Prag güç ve kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'nin yanına bile yaklaşamaz. Bu takımı da yenemiyorsan, hangi maçı kazanacaksın Fenerbahçe! Burası Şampiyonlar Ligi! Yerel liglere benzemez burası! 90 dakika oyun ciddiyeti ister! Evinde oynuyorsun! Hem de 50 bin taraftarın desteğini arkasına alarak maça çıkıyorsun! Rakip Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 21 maçta galibiyet alamamış. Tam dişine göre bir takım! Fenerbahçe ile Slavia arasında güç ve kalite bakımından dağlar kadar fark var! Maça çok iyi başlamışsın. Art arda bulduğun iki güzel golle galibiyet anahtarını cebine koymuşsun. Farka gidebileceğin maçta amatörce goller yiyorsun! Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne çok önem vermiyorsun İsmail hocam!

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Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

Oysa futbolun en marka değeri yüksek ligindesin! 18 yıl sonra düşler sahnesine, devler sahnesine çıkmışsın! Ama senin aklın fikrin Süper Lig'de! Yani annemizin liginde! Bizim ligdeki maçların telafisi var ama Şampiyonlar Ligi'nin yok! İnanılır gibi değil! Şaka gibi bir sonuç! Slavia Praglı oyuncular bile inanamadı Kadıköy'den puan çıkardıklarına. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda gördüğümüz en kötü takıma, en zayıf takıma puan kaptırdın! Bu takımı bile mağlup edemedin! Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin öneminin farkına bile varamadın İsmail hocam! Oysa Slavia Prag'ı yensen 4 puana ulaşacaksın ve ilk 24'e kalma yolunda dev bir adım atacaksın!

Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

Daha maçın 11. dakikasında skoru 2-0'a getirmişsin. Oğuz Aydın ve Greenwood ile iki güzel gol bulmuşsun. Rakibin direnci tamamen kırılmış. Sahada fark yememek için çabalayan bir Slavia Prag var. Tribünler coşmuş senden fark ve güzel oyun bekliyor. Ama İsmail hocam, Aston Villa maçında kahrettiğin taraftarını yine üzdün! Fenerbahçe adına sahada işler yolunda giderken, temsilcimiz maçı tek kaleye çevirmişken savunmada yaptığımız bir hata pahalıya mal oldu.

Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

Kalecimiz Ederson'un pasında ceza yayında topla buluşan Guendouzi bir anlık dalgınlıkla hatalı bir pas verdi ve bu hatalı pasta araya girip topu kapan Provod skoru 2-1'e getirdi. Bu golle umutlanan Slavia, oyunun içine girdi ve temsilcimizin üzerine gelmeye başladı. İlk 15 dakika iyi oynadı Fenerbahçe! Sonrasında sahada ara ki bulasın Fenerbahçe'yi... Azerbaycan takımı Sabah bile bu Slavia Prag'ı 2-0 yendi.

Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

Oyuna giren Lukaku-Nene işbirliğinde akıl almaz bir gol kaçırdı Fenerbahçe! İlk 15 dakikadaki iyi oyundan sonra Fenerbahçe'nin en etkili olduğu pozisyon da buydu. Nene karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Markovic'e nişanladı. Oysa geçen sezon bundan çok daha zorlarını atmıştı Nene. Slavia beraberlik golü için kontrolsüz bir biçimde Fenerbahçe kalesine giderken; arkada bıraktıkları boşlukları iyi değerlendiremedik. İsmail hocanın Kerem sevdası bu maçta da devam etti. Kerem maç boyunca hiçbir şey yapmadı.

Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda yaptığı değişiklikler, takımın sıradanlaşmasına, oyun olarak dökülmesine neden oldu. Slavia son bölümde çok etkili oldu. Ederson müthiş topları çıkardı. Ama o da bir yere kadar! İlk golde Guendouzi büyük hata yaptı, golü yedik. 90'da tüm savunmamız uyudu ve o kahreden golü yedik. Beraberliğe üzülüyoruz, kahroluyoruz! Çünkü Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nin en zayıf halkasıydı. Sonuç olarak üç maçta iki puana ulaştı Fenerbahçe! Ama bu futbol ve Şampiyonlar Ligi'ndeki vasat oyun, 25 milyon Fenerbahçe taraftarına ilk 24'ü vadetmiyor! Yazık çok yazık oldu!

Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

MUSTAFA ÇULCU - BURGOS SINIFTA KALDI

Fenerbahçe kalite ve kalibre olarak kendinden düşük Slavia Prag karşısında maça doğru 11 ve doğru oyun planı ile başladı. Erken gelen iki gol özgüveni ve moralleri yükseltti, seyirciyi coşturdu. Her şey çok iyi giderken Guendouzi'nin pas hatasından yenilen gol, rakibe can suyu verdi. Oturmuş oyunu sıkıntıya soktu. Buna bir de savunmanın güvencesi Ake'nin sakatlanıp çıkması eklenince, stres arttı. Oğuz'un yükselen performansıyla jeneriklik golü ve farklı rolde oynayan Greenwood'un harika golü geceye damgasını vurdu.

Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

Slavia Prag çok koşan genç oyunculara sahip, kolektif ve fiziksel mücadele içinde oynayan baskılı bir takım. Oyundan hiç düşmediler, bırakmadılar. Ederson çok başarılıydı. Kora kor mücadelenin olduğu maçtan her ne olursa olsun Fenerbahçe mutlaka 3 puan almak istiyordu. Ancak son dakikada Semedo hamlede geç kaldı, Kacor topa vurdu, Fenerbahçe bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Yazık oldu.

Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

Tutkulu seyirciye sahip Türk takımlarının içeride oynadığı maçlarda İspanyol ve İtalyan hakemleri çok sık görmeye alıştık. Ricardo de Burgos Bengoetxea da İspanyol 40 yaşında 1. Kategori. Ancak asla güçlü ve güven veren bir hakem değil. 19'da Kubiak ceza alanı içinde Ake'yi formasından etkili bir şekilde çekti, düşürdü, sahada penaltıydı. Ancak hakem terste kaldı, göremedi.

Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

Maalesef bu pozisyonlara VAR da karışamıyor. 31'de umut vaat eden atağı kesti diye Kante'ye sarı verdi, 30 saniye sonra Kante'nin bu kez Moses'e kontrolsüz hareketi oldu, ayak kaydı diye ikinci sarıdan kırmızıyı çıkarmadı, bir tık sabretti! 49'da Skriniar'a gösterdiği saçma sapan sarının futbolda cevabı yok! Faul değerlendirmeleri ve kart uygulamaları ile sınıfta kaldı. Kararlarında sürekli yardımcıların desteğini arayan özgüveni düşük bir hakem.

Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

HAKKI YALÇIN - NE SARI NE LACİVERT KARA BİR GECE

Hayatında kitap okumamış bir teknik adamı, oyunu okuyor masalıyla takımın başına getirirseniz, sıradan bir rakip karşısında belki Aston Villa'dan yediğinden daha çok atacak bir takımın imha edilmesine göz yuman birine hesap soracaksınız. Fenerbahçe'nin yanlışlarını güçlendirmekten başka işe yaramayan bir teknik adamın dün geceki sonuçla yakın ilişkisi vardı. O yüzden sorsunlar İsmail Kartal'a "sen bu takım için ne yaptın?" ya da "sen bu takıma ne yaptın?"

Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

Rakip ne kadar zayıf olsa da harika bir başlangıç. Daha maçın başında Oğuz'un muhteşem vuruşuyla gelen golde Oğuz Aydın adına "benim ayaklarımın kalbi de var" imzasını gördüm. Ardından Greenwood'un golüne parantez açtım. (Firari yıldız bir anlık da olsa gerçeğine döndü) dedim. Sonra ara ki bulasın! En son gördüğümde rakibine kartlık tekme atıyordu da bereket tam kendisine uygun bir hakeme rastladı.

Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

Rakibi açık vermeye zorlamak bir sanatsa ve futbolun böyle gösterilere ihtiyacı varsa, oyun kalitesini dakikalarla sınırlı tutmanın ve bu kadar basit bir gol yemenin alemi yoktu. Ama bu takım gol atmaya mecali olmayan rakiplerini bile üzerine çağırmayı çok seviyor. Skriniar'ın rakiple birebir kaldığı pozisyonlardaki garip haline de baktım, sarı kart gördüğü pozisyondan sonraki tercüme ihtiyacı duyan haline de. Bu adamın kaliteli bir savunma oyuncusu olduğu tamamen hayal ürünü. Aksini ispatlasınlar yemin olsun ben de yazmayı bırakacağım.

Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

Kendinde eksik olanı sen fark etmiyorsan, rakibin fark eder. O yüzden korkuların külünü karıştıranlar kendilerini ancak böyle yakar! Kerem dururken, Oğuz'un oyundan alınmasına şaşırdım. Levent Mercan'ın 3 gün önceki cesur bindirmelerinin "yabancı etiketine" kurban edilmesine hiç şaşırmadım. Lukaku'nun tribünlere ellerini kaldırıp "bizi coşturun" pozlarına baktım da "bu işi sen niye yapmıyorsun?" diye haykırsam kim duyar! Sonuç olarak kara bir gece daha. Birinci sınıf acılar ikinci sınıf rakipler karşısında bile tedaviye cevap vermiyorsa, bir inat uğruna içi boş adamlar böyle bir koltukla taçlanıyorsa, yetkili beyler cevap versin. "Siz bu çocukları yine ve niye ağlattınız?"

Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - YAZIK!

Fenerbahçe harika bir maç başlangıcı yaptı ve arka arkaya golleri buldu. Hem Oğuz'un hem de Greenwood'un golleri gerçekten mükemmeldi. Ancak Guendouzi'nin çevre kontrolü yapmadan rakibe verdiği pasla yenilen golün ardından takım bir anda düşüverdi. Yahu Slavia Prag karşılaşması fikstürün en kolay maçı. Aston Villa'dan yediğimiz 6 golü çıkarmamız averajı toparlamamız gerekiyordu. Bırak averajı, galibiyet gitti!

Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

Tabi benim gibi bütün Fenerbahçe taraftarının en çok merak ettiği Ake'nin durumu! Galatasaray derbisi öncesi yaşanan bu sakatlık umarım ciddi değildir. Slavia Prag genç, diri, sert oynayan ama kalite olarak Fenerbahçe'nin çok altında... Buna rağmen zaman zaman oyun üstünlüğünü ele geçirdiler. İsmail Kartal'ın takımın en iyisi Oğuz'u neden çıkardığını anlayamadım. Derbi rotasyonu desem Galatasaray maçına daha 6 gün var. Bırak adam oynasın. O da, İrfan Can da motoru daha yeni açtılar. Oynayıp maç temposu kazanmaları daha doğru olurdu. Vedat Muriç istekli olmasına karşın ceza sahası içinde çok az topla buluşuyor. Bunun nedeni Fenerbahçe'nin hücum bölgesinde neredeyse hepsinin şutör olması... Kaleyi gören vuruyor. Vedat'ı düşünen yok.

Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını değerlendirdi!

Şampiyonlar Ligi'nde belki de alabileceğin tek 3 puanı İsmail Kartal'ın yaptığı saçma sapan değişiklikler sebebiyle kaybettik. Yazık! Artık tüm konsantrasyon Galatasaray derbisine verilmeli.

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