Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının üçüncü haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Slavia Prag ile dakika 90'da yediği şok gol sonucu 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Ömer Üründül'ün kaleme aldığı o yazı dikkat çekti. İşte Üründül'ün gözünden Kadıköy'deki mücadelenin değerlendirmesi...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 08:59
"İkinci devrede de bu durum devam etti. İlk yarının aksine kısıtlı bir kadroya sahip Slavia Prag tehlikeli ataklar yapmaya başladı."
"MAÇIN KIRILMA ANI..."
"Bu arada maçın kırılma anı Oğuz'un yerine oyuna giren Nene'nin kaleciye nişanladığı gol fırsatıydı. Sonra yine herkesi tedirgin eden anlar geldi."
"Sonuçta Slavia Prag aradığı golü 90'da buldu. Fenerbahçe için sonuç kâbus oldu."
"YAPACAĞIM BİR ELEŞTİRİ YOK ÇÜNKÜ..."
"Bu maç için İsmail Kartal'a yapacağım olumsuz bir eleştiri yok. Çünkü değişik bir düzen denedi."
"Oğuz'u sağ açıkta, Greenwood'u forvet arkası orta sahada oynattı. Ben bunu çok doğru bulmasam da bu iki oyuncudan 11 dakikada iki gol buldu."
"Bir de Nene'yi oyuna aldıktan bir dakika sonra Nene golü atsa bu da Kartal'ın doğru hamlesi olacaktı."
"DERBİ ÖNCESİ İKİNCİ ŞOK..."
"Maalesef futbol biraz da şans istiyor. Bu şoktan sonra ikinci şok da derbi öncesi kadroda alternatifi olmayan tek oyuncu olan Ake'nin sakatlığıydı."
"Şu da bir gerçek; seviyemizde olmayan bir takım bile bizim takımları zorluyor."
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