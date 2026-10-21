CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının üçüncü haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Slavia Prag ile dakika 90'da yediği şok gol sonucu 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Ömer Üründül'ün kaleme aldığı o yazı dikkat çekti. İşte Üründül'ün gözünden Kadıköy'deki mücadelenin değerlendirmesi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 08:59
Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

"Fenerbahçe maça çok hırslı ve alışılmışın dışında bir tempoyla başladı. Önce Oğuz mükemmel bir gol attı. Hemen sonrasında da Greenwood klas bir vuruşla farkı ikiye çıkardı."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

"HER ŞEY TOZPEMBEYDİ AMA..."

"Her şey tozpembeydi ama beklenmedik bir anda Guendouzi'nin hatasıyla fark bire indi. Bu gole rağmen Fenerbahçe bir şok yaşamadı. Etkili ataklarına devam etti."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

"30-35'lere kadar bütün kontrol Fenerbahçe'nin elindeydi. Rakip 2-3 pas bile yapamıyordu. Ama birden tempo düştü, yorgunluk başladı."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

"İkinci devrede de bu durum devam etti. İlk yarının aksine kısıtlı bir kadroya sahip Slavia Prag tehlikeli ataklar yapmaya başladı."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

"MAÇIN KIRILMA ANI..."

"Bu arada maçın kırılma anı Oğuz'un yerine oyuna giren Nene'nin kaleciye nişanladığı gol fırsatıydı. Sonra yine herkesi tedirgin eden anlar geldi."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

"Sonuçta Slavia Prag aradığı golü 90'da buldu. Fenerbahçe için sonuç kâbus oldu."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

"YAPACAĞIM BİR ELEŞTİRİ YOK ÇÜNKÜ..."

"Bu maç için İsmail Kartal'a yapacağım olumsuz bir eleştiri yok. Çünkü değişik bir düzen denedi."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

"Oğuz'u sağ açıkta, Greenwood'u forvet arkası orta sahada oynattı. Ben bunu çok doğru bulmasam da bu iki oyuncudan 11 dakikada iki gol buldu."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

"Bir de Nene'yi oyuna aldıktan bir dakika sonra Nene golü atsa bu da Kartal'ın doğru hamlesi olacaktı."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

"DERBİ ÖNCESİ İKİNCİ ŞOK..."

"Maalesef futbol biraz da şans istiyor. Bu şoktan sonra ikinci şok da derbi öncesi kadroda alternatifi olmayan tek oyuncu olan Ake'nin sakatlığıydı."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu!

"Şu da bir gerçek; seviyemizde olmayan bir takım bile bizim takımları zorluyor."

''Sen bu takım için ne yaptın?''
G.Saray'dan 21'lik yıldıza kanca!
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Danimarkalı donör istediler Türk çıktı! Yumurta hücresi çetesinde özelliğe göre fiyat listesi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi!
Aslansın yaparsın! İşte Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter-Shakhtar Donetsk maçı detayları Inter-Shakhtar Donetsk maçı detayları 08:39
''Sen bu takım için ne yaptın?'' ''Sen bu takım için ne yaptın?'' 08:34
Galatasaray Lille maçını kazanırsa ne olur? Galatasaray Lille maçını kazanırsa ne olur? 08:20
Real Betis-Feyenoord maçı detayları Real Betis-Feyenoord maçı detayları 08:17
Real Madrid-Leipzig maçı bilgileri Real Madrid-Leipzig maçı bilgileri 07:58
Sporting Lizbon-LASK Linz maçı bilgileri Sporting Lizbon-LASK Linz maçı bilgileri 07:38
Daha Eski
PSG, Barça’ladı: 4-2 PSG, Barça’ladı: 4-2 00:59
Kadıköy'de son dakika şoku! Kadıköy'de son dakika şoku! 00:48
İsmail Kartal'dan flaş istifa yanıtı! İsmail Kartal'dan flaş istifa yanıtı! 00:48
Dış basından F.Bahçe için flaş manşet! Dış basından F.Bahçe için flaş manşet! 00:48
Evde yapabileceğin 3 kolay üst vücut egzersizi💪 Evde yapabileceğin 3 kolay üst vücut egzersizi💪 00:47
İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! 00:47