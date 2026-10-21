Oğuz Aydın’dan jeneriklik gol

Kanarya'nın yükselen yıldızı Oğuz Aydın, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan mücadelede gecenin en güzel gollerinden birini kaydetti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
25 yaşındaki futbolcu sağ kanatta aldığı topta içeri doğru kat etti. Önünü açtıktan sonra sol ayağıyla mükemmel bir vuruş yaptı. Başarılı futbolcunun şutu kaleci Markovic'in çabasına rağmen tam köşeden ağlarla buluştu. Bu golle tribünler ayağa kalktı. Oğuz çıkana kadar maçın genelinde de oldukça etkiliydi. Ancak sarı-lacivertli futbolcunun istekli oyunu puan için yeterli olmadı.