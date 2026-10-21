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Anasayfa Fenerbahçe Matteo Guendouzi'yi yerden yere vurdular! Yaptığı hatanın ardından...

Matteo Guendouzi'yi yerden yere vurdular! Yaptığı hatanın ardından...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. hafta maçında sahasında Slavia Prag ile 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kaldı. Dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, sarı-lacivertlilerin yediği ilk golde pas hatası yapan Matteo Guendouzi'yi sert bir şekilde eleştirdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 14:05
Matteo Guendouzi'yi yerden yere vurdular! Yaptığı hatanın ardından...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. hafta maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk etti.

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Matteo Guendouzi'yi yerden yere vurdular! Yaptığı hatanın ardından...

Sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçtiği maçtan son dakikada yediği golle 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Matteo Guendouzi'yi yerden yere vurdular! Yaptığı hatanın ardından...

Fenerbahçe'nin golleri Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'dan gelirken, Slavia Prag'ın gollerini Lukas Provod ve Pavel Kacor kaydetti.

Matteo Guendouzi'yi yerden yere vurdular! Yaptığı hatanın ardından...

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 2'ye yükseltirken, Slavia Prag da 3. maç sonucunda ilk kez puanla tanıştı.

Matteo Guendouzi'yi yerden yere vurdular! Yaptığı hatanın ardından...

Fenerbahçe'de Çekya ekibiyle oynanan mücadelede en çok konuşulan isim Matteo Guendouzi oldu.

Matteo Guendouzi'yi yerden yere vurdular! Yaptığı hatanın ardından...

Slavia Prag, Fransız orta saha oyuncusunun yaptığı pas hatası sonrası 15. dakikada Lukas Provod ile farkı 1'e indirdi.

Matteo Guendouzi'yi yerden yere vurdular! Yaptığı hatanın ardından...

Tecrübeli futbolcu, yaptığı hatayla takımının gol yemesine sebebiyet verse de maçın oyuncusu seçilmeyi başardı.

Matteo Guendouzi'yi yerden yere vurdular! Yaptığı hatanın ardından...

Dünyanın önde gelen spor gazetelerinden olan L'Equipe, mücadele sonrası Matteo Guendouzi'yi sert bir şekilde eleştirildi.

Matteo Guendouzi'yi yerden yere vurdular! Yaptığı hatanın ardından...

"FENERBAHÇE'Yİ YAKTI"

Gazete, "Şampiyonlar Ligi'nde Fransızların gecesi: Rayan Cherki şov yaptı, Matteo Guendouzi Fenerbahçe'yi yaktı!" başlığını attı.

Matteo Guendouzi'yi yerden yere vurdular! Yaptığı hatanın ardından...

L'Equipe, Guendouzi'yi ağır şekilde eleştirirken, sarı-lacivertlilerin bir diğer Fransız yıldızı N'Golo Kante'nin performansı için de övgü dolu ifadelere yer verildi.

Matteo Guendouzi'yi yerden yere vurdular! Yaptığı hatanın ardından...

L'Equipe'te N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

Matteo Guendouzi'yi yerden yere vurdular! Yaptığı hatanın ardından...

"ÜÇ CİĞERLİ ADAM KANTE"

"N'Golo Kante, Chelsea ve Fransa Milli Takımı'nda sergilediği performanslarla iz bırakan, üç ciğerli adam lakaplı futbolcu, 35 yaşında olmasına rağmen mücadeleden kaçmadığını bir kez daha gösterdi. Orta sahada görev yaptığı bölgeyi adeta süpüren Kante, birçok kritik top kazanırken fırsat buldukça hücuma destek vermeye de çalıştı. Fransız futbolcunun başarılı performansına gölge düşüren tek olay ise 31. dakikada gördüğü sarı kart oldu. Rakibin hızlı hücumunu durdurmak isterken sarı kartla cezalandırılan tecrübeli oyuncu, karşılaşmanın geri kalan bölümünde çok daha temkinli oynamak zorunda kaldı."

Matteo Guendouzi'yi yerden yere vurdular! Yaptığı hatanın ardından...

"MATTEO GUENDOUZI FENERBAHÇE'Yİ YAKTI"

"Vatandaşı Kante'nin aksine Matteo Guendouzi, oldukça kötü bir performans sergiledi. İki stoperin arasında konumlanarak savunmadan oyun kurma görevini üstlenen eski Marsilyalı futbolcu, geriye doğru yaptığı paslardan birinde büyük bir hata gerçekleştirdi. Guendouzi'nin bu hatası, 15. dakikada Lukas Provod'a gol fırsatı sundu ve bu gol, rakip takımın oyununun seyrini tamamen değiştirdi. Hatasını telafi etmek isteyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 27. dakikada şansını uzaktan denedi ancak şutu üstten auta çıktı. Guendouzi, 54. dakikada ise bir kez daha tehlikeli bölgede top kaybı yaptı ve aynı pozisyonda rakibi tarafından kolaylıkla geçildi. Fransız orta saha oyuncusu, böylesine önemli bir karşılaşmada kendisinden beklenen performansın oldukça uzağında kaldı."

Matteo Guendouzi'yi yerden yere vurdular! Yaptığı hatanın ardından...

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