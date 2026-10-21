Geçtiğimiz hafta Aston Villa deplasmanından 6-0'lık hezimetle dönen Fenerbahçe, dün Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Slavia Prag'ı konuk etti. Tek hedef; hem İngiltere'de alınan kötü skoru unutturmak hem de 18 yıl sonra katıldığı Devler Ligi'nde ilk galibiyeti almaktı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Temsilcimiz, 11 dakika içinde iki farklı üstünlüğü yakaladığı mücadelenin 90'ıncı dakikasında yediği golle, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve elindeki galibiyeti kaçırdı.

15 DAKİKADA ÜÇ GOL OLDU

Aslında temsilcimiz adeta maça golle başladı. 4'te Oğuz Aydın muhteşem vurdu ve Fenerbahçe öne geçti. Bu golden 7 dakika sonra Greenwood, Oğuz'a nazire yaparcasına ağları sarstı, fark maçın başında 2'ye çıktı. Ancak 15'te Guendouzi büyük bir hata yaptı, Provod golü attı. İlk yarı bu skorla sonlandı. İkinci 45 dakikada iki takım da karşılıklı net fırsatlardan yararlanamadı ta ki 90'a kadar. Bu dakikada sahneye çıkan Kacor, skoru 2-2'ye getirdi. Maç sonunda puanlar paylaşılırken, stadyumda öfke hakimdi.

36 YIL SONRA

Slavia Prag filelerine 11 dakikada iki gol gönderen Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde Vitoria Guimaraes maçının (Ekim 1990) ardından ilk 11 dakikasında iki gol attığı ikinci karşılaşmayı oynadı.

MİNİKLERDEN MARŞ

Fenerbahçe'nin Slavia Prag'ı konuk ettiği mücadele öncesinde minik taraftarlar saha içinde, keman çalarak, marş söyledi. Chobani Stadı'nı dolduran 50 bin sarı- lacivertli futbolsever de minik taraftarlara eşlik etti. Sarı-lacivertli kulübün bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

3 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

Sarı-lacivertliler, Prag'a karşı dün üç oyuncusundan yoksun çıktı. Menisküs yırtığı bulunan ve ameliyat olduktan sonra hafta içinde düz koşulara başlayan Mert Müldür ile diz bölgesinden sakatlık yaşayan Marco Asensio kadroda yer almadı. Mert Hakan Yandaş da statü gereği forma giyemedi

TEK TEK ÇAĞIRDILAR

Fenerbahçe taraftarı, Aston Villa maçında alınan ağır yenilgiye rağmen dünkü Slavia Prag mücadelesine büyük ilgi gösterdi. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar ısınma esnasında futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak maça hazırladı. İlk düdükle birlikte de taraftarlar takımlarına desteği artırdı.