CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Hayal kırıklığı

Hayal kırıklığı

İsmail Kartal, Slavia Prag beraberliğini bu sözlerle değerlendirdi. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Çekya ekibine karşı alınan beraberlik sonrası üzgündü. Kartal "İyi başladık ama hayal kırıklığı yaşadık" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
Hayal kırıklığı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında evinde Slavia Prag'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler erken buldukları gollerle 2-0 öne geçerken tribündeki taraftardan, televizyon başındaki seyircilere kadar herkes galibiyetten emindi. Ancak Slavia Prag önce Guendouzi'nin hatasından farkı 1'e indirdi. 90. dakikada da eşitliği sağladı. Sarı-lacivertli camia bu golle yıkılırken, teknik direktör İsmail Kartal da çok üzgün olduklarını dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı "Taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık" diye konuştu.

GALATASARAY'I DÜŞÜNÜYORUZ

Sarı-lacivertli takımın teknik patronu İsmail Kartal şunları söyledi: "Maça çok iyi başladık. 2-0'ı bulduk. Daha farklı galip de gelebilirdik. Şampiyonlar Ligi seviyesinde elinize geçen fırsatları değerlendirmelisiniz. Bu maçın hakkı beraberlik değildi. Slavia Prag kolay bir rakip değil. Sahanın her yerinde adam adama savunma yaparak bizi zorladılar. İyi mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Taraftarımızı mutlu edemediğimiz için üzgünüz. Artık Galatasaray maçına konsantre olacağız. 3 puan istiyoruz."

İSMAİL KARTAL İSTİFA

Sarı-lacivertli taraftarlar, 2-0 öne geçtikleri Slavia Prag karşısında 90. dakikada yedikleri golle 2-2 berabere kalınca teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdi. Kadıköy tribünlerinden "İsmail istifa" tezahüratları yükseldi. Bu anlarda deneyimli hocanın moralinin bir hayli bozulduğu gözlendi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan 21'lik yıldıza kanca!
Kadıköy'de son dakika şoku!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Danimarkalı donör istediler Türk çıktı! Yumurta hücresi çetesinde özelliğe göre fiyat listesi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslansın yaparsın! İşte Buruk'un 11'i
G.Saraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter-Shakhtar Donetsk maçı detayları Inter-Shakhtar Donetsk maçı detayları 08:39
''Sen bu takım için ne yaptın?'' ''Sen bu takım için ne yaptın?'' 08:34
Galatasaray Lille maçını kazanırsa ne olur? Galatasaray Lille maçını kazanırsa ne olur? 08:20
Real Betis-Feyenoord maçı detayları Real Betis-Feyenoord maçı detayları 08:17
Real Madrid-Leipzig maçı bilgileri Real Madrid-Leipzig maçı bilgileri 07:58
Sporting Lizbon-LASK Linz maçı bilgileri Sporting Lizbon-LASK Linz maçı bilgileri 07:38
Daha Eski
PSG, Barça’ladı: 4-2 PSG, Barça’ladı: 4-2 00:59
Kadıköy'de son dakika şoku! Kadıköy'de son dakika şoku! 00:48
İsmail Kartal'dan flaş istifa yanıtı! İsmail Kartal'dan flaş istifa yanıtı! 00:48
Dış basından F.Bahçe için flaş manşet! Dış basından F.Bahçe için flaş manşet! 00:48
Evde yapabileceğin 3 kolay üst vücut egzersizi💪 Evde yapabileceğin 3 kolay üst vücut egzersizi💪 00:47
İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! 00:47