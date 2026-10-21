Hayal kırıklığı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında evinde Slavia Prag'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler erken buldukları gollerle 2-0 öne geçerken tribündeki taraftardan, televizyon başındaki seyircilere kadar herkes galibiyetten emindi. Ancak Slavia Prag önce Guendouzi'nin hatasından farkı 1'e indirdi. 90. dakikada da eşitliği sağladı. Sarı-lacivertli camia bu golle yıkılırken, teknik direktör İsmail Kartal da çok üzgün olduklarını dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı "Taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık" diye konuştu.

GALATASARAY'I DÜŞÜNÜYORUZ

Sarı-lacivertli takımın teknik patronu İsmail Kartal şunları söyledi: "Maça çok iyi başladık. 2-0'ı bulduk. Daha farklı galip de gelebilirdik. Şampiyonlar Ligi seviyesinde elinize geçen fırsatları değerlendirmelisiniz. Bu maçın hakkı beraberlik değildi. Slavia Prag kolay bir rakip değil. Sahanın her yerinde adam adama savunma yaparak bizi zorladılar. İyi mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Taraftarımızı mutlu edemediğimiz için üzgünüz. Artık Galatasaray maçına konsantre olacağız. 3 puan istiyoruz."

İSMAİL KARTAL İSTİFA

Sarı-lacivertli taraftarlar, 2-0 öne geçtikleri Slavia Prag karşısında 90. dakikada yedikleri golle 2-2 berabere kalınca teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdi. Kadıköy tribünlerinden "İsmail istifa" tezahüratları yükseldi. Bu anlarda deneyimli hocanın moralinin bir hayli bozulduğu gözlendi.