Guendouzi’den şaşırtan hata

Sarı-lacivertli takımın en güvenilir oyuncularından olan Matteo Guendouzi, Slavia Prag'ın attığı ilk golde büyük bir hata yaptı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
Kaleci Ederson'dan aldığı pasta topu takım arkadaşına aktarmak isterken direkt Lukas Provod'a gönderdi. Provod da karşı karşıya pozisyonda kolay bir vuruşla Çekya temsilcisinin golünü kaydetti. 27 yaşındaki futbolcu hatası sonrası büyük üzüntü yaşarken, takım arkadaşları onu teselli etti. Tribünler de tezahüratlarıyla Fransız orta sahaya destek verdi.