Greenwood yetmedi

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag mücadelesinde maça fırtına gibi başladı. Oğuz Aydın ile 1-0 öne geçen Kanarya ardından Mason Greenwood ile farkı 2'ye çıkardı. Semedo'dan aldığı topu çok iyi kontrol etti. Güzel bir vuruşla da ağları havalandırdı. İngiliz yıldız, sarı-lacivertli formayla 17. maçına çıktı. 7. defa fileleri sarsarken, 4 de asist yaptı. Greenwood'un toplam gole katkısı 11 oldu. 25 yaşındaki oyuncu bu güzel golüyle 3 puanı getirmeyi umut ederken, Slavia Prag'ın attığı son dakika golü onu da yıktı. Greenwood "Kazanmak için her şey elimizdeydi. Büyük bir fırsatı kaçırdık. Bir an önce kafamızı kaldırıp, önümüze bakmalıyız" ifadelerini kullandı.