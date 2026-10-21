Gel de kahrolma

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçına rüya gibi başladık. 4. dakikada Oğuz'un ceza alanı dışından attığı füze ile öne geçtik. 11'de Greenwood farkı ikiye çıkardı, Kadıköy bayram yerine döndü: 2-0. 15'te Guendouzi, kaleci Ederson'dan aldığı topu büyük bir hata yaparak Provod'e verdi. Bu futbolcu da farkı bire indirdi: 2-1. İkinci devrede Slavia Prag üstünlüğü ele aldı. İsmail Kartal hatalı değişikliklerle takımın ritmini bozdu. 64'te Nene, karşı karşıya pozisyonda topu Markovic'e nişanladı. 90'da Kacor skoru belirledi, Kadıköy buz kesti: 2-2. Tribünler "İsmail Kartal istifa" tezahüratları ile inledi. Kanarya, ilk 24 yolunda ışık vermedi.