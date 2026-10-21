CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Gel de kahrolma

Gel de kahrolma

Fenerbahçe, geçen hafta Azerbaycan takımı Sabah’ın 2-0 yendiği Şampiyonlar Ligi’nin en zayıf takımı Slavia Prag’ı yıkamadı. 2-0 öne geçen temsilcimiz, 90’da yediği golle 25 milyon taraftarını kahretti: 2-2

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
Gel de kahrolma

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçına rüya gibi başladık. 4. dakikada Oğuz'un ceza alanı dışından attığı füze ile öne geçtik. 11'de Greenwood farkı ikiye çıkardı, Kadıköy bayram yerine döndü: 2-0. 15'te Guendouzi, kaleci Ederson'dan aldığı topu büyük bir hata yaparak Provod'e verdi. Bu futbolcu da farkı bire indirdi: 2-1. İkinci devrede Slavia Prag üstünlüğü ele aldı. İsmail Kartal hatalı değişikliklerle takımın ritmini bozdu. 64'te Nene, karşı karşıya pozisyonda topu Markovic'e nişanladı. 90'da Kacor skoru belirledi, Kadıköy buz kesti: 2-2. Tribünler "İsmail Kartal istifa" tezahüratları ile inledi. Kanarya, ilk 24 yolunda ışık vermedi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
''Sen bu takım için ne yaptın?''
G.Saray'dan 21'lik yıldıza kanca!
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Danimarkalı donör istediler Türk çıktı! Yumurta hücresi çetesinde özelliğe göre fiyat listesi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslansın yaparsın! İşte Buruk'un 11'i
G.Saraylı futbolcu için ayrılık görüşmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter-Shakhtar Donetsk maçı detayları Inter-Shakhtar Donetsk maçı detayları 08:39
''Sen bu takım için ne yaptın?'' ''Sen bu takım için ne yaptın?'' 08:34
Galatasaray Lille maçını kazanırsa ne olur? Galatasaray Lille maçını kazanırsa ne olur? 08:20
Real Betis-Feyenoord maçı detayları Real Betis-Feyenoord maçı detayları 08:17
Real Madrid-Leipzig maçı bilgileri Real Madrid-Leipzig maçı bilgileri 07:58
Sporting Lizbon-LASK Linz maçı bilgileri Sporting Lizbon-LASK Linz maçı bilgileri 07:38
Daha Eski
PSG, Barça’ladı: 4-2 PSG, Barça’ladı: 4-2 00:59
Kadıköy'de son dakika şoku! Kadıköy'de son dakika şoku! 00:48
İsmail Kartal'dan flaş istifa yanıtı! İsmail Kartal'dan flaş istifa yanıtı! 00:48
Dış basından F.Bahçe için flaş manşet! Dış basından F.Bahçe için flaş manşet! 00:48
Evde yapabileceğin 3 kolay üst vücut egzersizi💪 Evde yapabileceğin 3 kolay üst vücut egzersizi💪 00:47
İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! 00:47