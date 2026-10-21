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Fenerbahçe'den Asensio ve Ake açıklaması! Sakatlık süreleri belli oldu

Fenerbahçe, Marco Asensio ve Nathan Ake'nin sakatlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Sol dizinden operasyon geçiren Asensio'nun ve Slavia Prag maçında sakatlanan Ake'nin sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 16:10 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 16:24
Fenerbahçe'den Asensio ve Ake açıklaması! Sakatlık süreleri belli oldu

Fenerbahçe, Marco Asensio ve Nathan Ake'nin sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, sol dizinden operasyon geçiren Asensio'nun yaklaşık 3 ay, Slavia Prag maçında sakatlanan Ake'nin ise yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğünü duyurdu.

MARCO ASENSIO 3 AY YOK

Fenerbahçe'nin açıklamasına göre Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da, kulüp doktorunun gözetiminde artroskopik operasyon geçirdi. Başarılı geçtiği belirtilen operasyonun ardından İspanyol futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi bekleniyor.

NATHAN AKE'NİN SAKATLIĞI DA BELLİ OLDU

Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanan Nathan Ake'nin sağlık durumu hakkında da bilgi verildi. Yapılan MR görüntülemesi ve kulüp doktorunun muayenesi sonucunda Hollandalı savunmacının sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edildi.

Ake'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Fenerbahçe'nin iki oyuncusuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir.

Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Aké'nin, Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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