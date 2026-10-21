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Ziraat Türkiye Kupası
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Fenerbahçe'de büyük kayıp! Eğer Slavia Prag maçını kazansaydı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Slavia Prag ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Devler Ligi'nde 3. maçında da galibiyet çıkaramayan sarı-lacivertliler, dev bir gelirden oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 09:55 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 09:56
Fenerbahçe'de büyük kayıp! Eğer Slavia Prag maçını kazansaydı...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. hafta maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk etti.

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Fenerbahçe'de büyük kayıp! Eğer Slavia Prag maçını kazansaydı...

Sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçtiği maçtan son dakikada yediği golle 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'de büyük kayıp! Eğer Slavia Prag maçını kazansaydı...

Fenerbahçe'nin golleri Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'dan gelirken, Slavia Prag'ın gollerini Lukas Provod ve Pavel Kacor kaydetti.

Fenerbahçe'de büyük kayıp! Eğer Slavia Prag maçını kazansaydı...

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 2'ye yükseltirken, Slavia Prag da 3. maç sonucunda ilk kez puanla tanıştı.

Fenerbahçe'de büyük kayıp! Eğer Slavia Prag maçını kazansaydı...

YİNE 2-0'I KORUYAMADI

Slavia Prag filelerine 11 dakikada iki gol gönderen Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde Vitoria Guimaraes maçının (Ekim 1990) ardından ilk 11 dakikasında iki gol attığı ikinci karşılaşmayı oynadı.

Fenerbahçe'de büyük kayıp! Eğer Slavia Prag maçını kazansaydı...

Ancak bu üstünlüğünü sürdüremedi ve 90'da yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'de büyük kayıp! Eğer Slavia Prag maçını kazansaydı...

Böylece Avrupa kupalarında Eylül 2012'den (2-2 Marsilya) bu yana ilk kez iki farklı öne geçtiği bir maçı kazanamadı.

Fenerbahçe'de büyük kayıp! Eğer Slavia Prag maçını kazansaydı...

PUANLAR DEĞİL PARA DA GİTTİ

Maçı kazanması halinde 2.1 milyon Euro galibiyet priminin de sahibi olacaktı.

Fenerbahçe'de büyük kayıp! Eğer Slavia Prag maçını kazansaydı...

Sabah'ın haberine göre, sahadan beraberlikle ayrılıp 700 bin Euro ile yetindi ve 1.4 milyon Euro'yu kaybetti.

Fenerbahçe'de büyük kayıp! Eğer Slavia Prag maçını kazansaydı...

Kanarya 3 maçta şu ana kadar iki beraberlikle 1.4 milyon Euro kazandı.

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