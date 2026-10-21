Fenerbahçe'de büyük kayıp! Eğer Slavia Prag maçını kazansaydı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Slavia Prag ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Devler Ligi'nde 3. maçında da galibiyet çıkaramayan sarı-lacivertliler, dev bir gelirden oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 09:55 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 09:56
Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 2'ye yükseltirken, Slavia Prag da 3. maç sonucunda ilk kez puanla tanıştı.
YİNE 2-0'I KORUYAMADI
Slavia Prag filelerine 11 dakikada iki gol gönderen Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde Vitoria Guimaraes maçının (Ekim 1990) ardından ilk 11 dakikasında iki gol attığı ikinci karşılaşmayı oynadı.
Ancak bu üstünlüğünü sürdüremedi ve 90'da yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı.
Böylece Avrupa kupalarında Eylül 2012'den (2-2 Marsilya) bu yana ilk kez iki farklı öne geçtiği bir maçı kazanamadı.
PUANLAR DEĞİL PARA DA GİTTİ
Maçı kazanması halinde 2.1 milyon Euro galibiyet priminin de sahibi olacaktı.
Sabah'ın haberine göre, sahadan beraberlikle ayrılıp 700 bin Euro ile yetindi ve 1.4 milyon Euro'yu kaybetti.
Kanarya 3 maçta şu ana kadar iki beraberlikle 1.4 milyon Euro kazandı.
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