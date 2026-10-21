CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de Asensio'dan sakatlığı ile ilgili açıklama!

Fenerbahçe'de Asensio'dan sakatlığı ile ilgili açıklama!

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 23:23
Fenerbahçe'de Asensio'dan sakatlığı ile ilgili açıklama!

Asensio, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen sezonun geri kalanında sahaya çıkmamı engelleyen bir sakatlık geçirdim. Hedefimizin önemi göz önüne alındığında, sahada takımımla birlikte şampiyonluğa ulaşabileceğimize inanıyordum. Gelecekte sağlığım açısından belirli riskler oluşturabileceğini göze alarak, beklenenden daha erken takımıma dönmek ve yardım etmek için her yolu denedim." ifadelerini kullandı.

Asla pes etmeyen ve sonuna kadar mücadele eden bir karaktere sahip olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki futbolcu, "Ancak son üç haftadır yaşadığım ağrılar oynamama izin vermediği için durmaya ve tıbbi müdahaleye başvurmaya karar verdik. Zor ve zaman zaman sinir bozucu bir süreç oldu ama çok istekliyim. Bugünden itibaren takım arkadaşlarımla birlikte sahaya dönmek ve tribündeki tüm taraftarlarla yeniden buluşmak için çalışmaya odaklandım. Bana her gün gösterdiğiniz destek ve verdiğiniz güç için teşekkür etmek istiyorum. Yakında, her zamankinden daha güçlü bir şekilde görüşmek üzere." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, Marco Asensio'nun 3 ay sahalardan uzak kalacağını bildirmişti.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
'Avrupa Fatihi' geri döndü!
Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti!
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Özgür Özel skandal çıkışını yineledi! Sokak provokasyonu sonrası A Haber’e açık tehdit
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Güler attı R. Madrid kazandı!
G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler attı R. Madrid kazandı! Arda Güler attı R. Madrid kazandı! 23:59
Asensio'dan sakatlığı ile ilgili açıklama! Asensio'dan sakatlığı ile ilgili açıklama! 23:23
G.Saray'ın galibiyeti sonrası flaş manşet! G.Saray'ın galibiyeti sonrası flaş manşet! 23:12
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev 22:57
Ertuğrul Doğan'dan Trabzonsporlulara teşekkür! Ertuğrul Doğan'dan Trabzonsporlulara teşekkür! 22:57
Yunus Akgün: Büyük takım refleksi gösterdik Yunus Akgün: Büyük takım refleksi gösterdik 22:28
Daha Eski
Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti! Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti! 22:10
Lucas Torreira: Çok zor bir maçtı! Lucas Torreira: Çok zor bir maçtı! 22:08
G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi 21:50
İşte G.Saray'ın kalan maçları! İşte G.Saray'ın kalan maçları! 21:45
CANLI | Lille-Galatasaray CANLI | Lille-Galatasaray 12:53
Guendouzi'yi yerden yere vurdular! "F.Bahçe'yi yaktı" Guendouzi'yi yerden yere vurdular! "F.Bahçe'yi yaktı" 14:05