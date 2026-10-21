Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü haftasında Slavia Prag maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolcular ise günü rejenerasyonla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.