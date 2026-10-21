F.Bahçe’de Nathan Ake şoku

Slavia Prag maçında dün 11'de başlayan Nathan Ake, 19'uncu dakikada kullanılan köşe vuruşu sırasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemeyen Hollandalı stoper, 21'inci dakikada yerini Oppong'a bıraktı. Galatasaray derbisi öncesinde yaşanan bu sakatlık moralleri bozdu. Ake'nin durumu MR'dan sonra netleşecek.
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