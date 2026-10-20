Fenerbahçe-Slavia Prag maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

TRT 1 canlı izle aramaları, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı öncesinde hız kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Çekya temsilcisini ağırlayacak Fenerbahçe'nin mücadelesi saat 19.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir? FB maçı HD şifresiz izleme ekranı nerede? İşte TRT 1 canlı yayın bağlantısı ve karşılaşmanın tüm detayları…

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe, organizasyonun üçüncü haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımın Avrupa mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı yayın ekranını araştırıyor.

Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşması, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45'te başlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRT 1 canlı izle: https://www.trt1.com.tr/canli-izle

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta mücadelesi, 20 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak. İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertliler, taraftarının önünde sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, Kadıköy'de taraftarının önünde Slavia Prag'ı ağırlıyor. 💛💙 Fenerbahçe-Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 19.45'te TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'de. 📺 https://t.co/fCv4XPlotn — TRT 1 (@trt1) October 19, 2026

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 kanalını takip edebilir. İnternet üzerinden izleme seçeneği için TRT'nin resmî canlı yayın sayfası kullanılabilir.

TRT 1 HD ŞİFRESİZ CANLI İZLEME EKRANI

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1'in resmî internet yayınını kullanabilir. TRT 1 canlı izle sayfasına televizyon, bilgisayar veya desteklenen mobil cihazlar üzerinden erişilebilir. Yayının kullanılabilirliği cihaz, internet bağlantısı ve bölgesel yayın koşullarına göre değişebilir.

Resmî yayın bağlantıları:

TRT 1 canlı izle: https://www.trt1.com.tr/canli-izle

TRT 1 frekans bilgileri: https://www.trt1.com.tr/frekans

FENERBAHÇE AVRUPA'DA 309. MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 309. maçını oynayacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 308 mücadelede 122 galibiyet, 68 beraberlik ve 118 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 418 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 433 gol gördü. Şampiyonlar Ligi'nde 43. karşılaşmasına çıkacak sarı-lacivertli ekip, Slavia Prag karşısında Avrupa karnesine yeni bir galibiyet eklemeyi hedefliyor.