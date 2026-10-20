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Slavia Prag ile 4. kez

Fenerbahçe, Slavia Prag ile bugün 4. kez oynayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
Slavia Prag ile 4. kez

Fenerbahçe, Slavia Prag ile bugün 4. kez oynayacak. İki ekip ilk kez 2021-2022 sezonunda Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşti. Kadıköy'de oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Çekya ekibi, rövanşta da aynı skorla galip gelerek tur atlayan taraf oldu. 2024-2025 sezonunda ise taraflar bu kez Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaşırken, Fenerbahçe rakibini 2-1'lik skorla yendi.

AVRUPA'DA 309. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugün oynayacağı mücadeleyle birlikte 309. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 122 galibiyet alırken, 68 maçta berabere kaldı, 118 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 418 gol gönderirken, kalesinde ise 433 gol gördü.

ŞANSI TUTMUYOR

Fenerbahçe, Çekya takımlarıyla bugüne kadar 16 karşılaşma oynadı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, bu karşılaşmalarda 6 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 defa ise rakiplerine boyun eğdi. 3 mücadelede ise taraflar beraberliği bozamadı.

NAMAĞLUP LİDER

Teknik direktörlüğünü JindrichTrpisovsky'nin yaptığı Slavia Prag, Çekya liginde namağlup lider durumda. Devler Ligi'nde ise 2'de 0 çekti.

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