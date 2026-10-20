Fenerbahçe-Slavia Prag maçı canlı skor ekranı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 309. sınavını verecek. Sarı-lacivertli ekip, bugüne kadar Avrupa arenasında oynadığı 308 maçta 122 galibiyet elde etti. Bu karşılaşmaların 68'i beraberlikle sonuçlanırken Fenerbahçe, 118 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa kupalarında rakip fileleri 418 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 433 gol gördü. Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında bu istatistiklere yeni bir galibiyet eklemek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe-Slavia Prag maçına dair tüm detaylar ve canlı izleme ekranı fotomac.com.tr'de...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 43. SINAV

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 43. maçını oynayacak. Sarı-lacivertliler, organizasyonda geride kalan 42 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.

Bu mücadelelerde 43 gol atan İstanbul temsilcisi, kalesinde 77 gol gördü. Elemelerden geçerek bu sezon organizasyona katılan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki mücadelesini sürdürüyor.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİ

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 1996-1997 sezonunda mücadele eden Fenerbahçe, daha sonra 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında yer aldı.

Sarı-lacivertli ekibin organizasyondaki en başarılı dönemi, Arthur Zico yönetiminde mücadele ettiği 2007-2008 sezonu oldu. Fenerbahçe, o sezon çeyrek finale yükselerek Avrupa kupaları tarihindeki önemli başarılarından birine imza attı. İngiliz temsilcisi Chelsea'ye elenen sarı-lacivertliler, yarı finalin kapısından döndü.

ÇEK TAKIMLARINA KARŞI 17. MAÇ

Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında Çek takımlarına karşı 17. kez sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Çek ekipleriyle ilk olarak 1983-1984 sezonunda karşılaşan Fenerbahçe, Bohemians Prag'a iki maçta da mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, 1992 yılında Sigma Olomouc karşısında 1-0 kazanarak Çek takımlarına karşı ilk galibiyetini elde etti. Ancak rövanşta deplasmanda 7-1'lik ağır bir yenilgi yaşadı.

2003-2004 sezonunda Sparta Prag ile karşılaşan Fenerbahçe, iki mücadeleyi de 1-0 kazandı. 2012-2013 sezonunda ise Viktoria Plzen'i deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, İstanbul'da 1-1 berabere kalarak tur atladı.

SLAVIA PRAG İLE 4. RANDEVU

Fenerbahçe ile Slavia Prag, daha önce Avrupa kupalarında üç kez karşı karşıya geldi. İki takım, 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşti. Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetimindeki iki karşılaşmayı da 3-2 kaybetti.

2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yeniden rakip olan iki takımın Prag'daki mücadelesini Fenerbahçe 2-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, yeni karşılaşmada Çekya temsilcisi karşısındaki galibiyet sayısını artırmayı amaçlıyor.

SLAVIA PRAG'IN TÜRK TAKIMLARIYLA MAÇLARI

Slavia Prag, Fenerbahçe karşılaşmasıyla Türk takımlarına karşı sekizinci maçını oynayacak. Çekya temsilcisi daha önce Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş ve Sivasspor ile de karşılaştı.

2002-2003 sezonunda Beşiktaş ile UEFA Kupası'nda eşleşen Slavia Prag, sahasında 1-0 kazanırken İstanbul'da 4-2 mağlup oldu. 2022-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor ile aynı grupta yer alan Çek ekibi, iki maçta da 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması üçüncü hafta karşılaşması, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45'te oynanacak.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak.

FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Fenerbahçe maç günü paylaşımı

🏆 #UCL 3. Hafta 🆚 Slavia Prag 🗓️ 20 Ekim Salı 🕢 19.45 📍 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 📲 #UCL #FBvSLA https://t.co/PpVxsKSfoi — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 19, 2026