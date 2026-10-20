İsmail Kartal: “Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kazanırsak zaten geçmişten bir rövanş almış gibi oluruz”
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı öncesinde şunları söyledi: "Rakip çok fiziğe dayalı. Çok yüksek tempolu, adam adama oynayan, sert baskılar yapan bir rakiple oynayacağız. 3'lü ve 4'lü oynayabiliyorlar. Nasıl oynarlarsa oynasınlar ona göre kendimizce bir plan yapacağız. Bu takıma karşı 3 kurgumuz var. Oyunun gidişatına göre bunları devreye sokarak Slavia maçına en iyi şekilde çıkmayı istiyoruz. Slavia Prag'ın teknik direktörü 9 yıldır takımın başında. 4 yıl önce yine aynı hoca vardı, 3-2 mağlup olmuştuk. Buradaki mağlubiyeti yine hak etmemiştik. Bu maç rövanş değil, Şampiyonlar Ligi maçı. Bir kurgu, strateji maçı. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kazanırsak zaten geçmişten bir rövanş almış gibi oluruz. Allah'ın izniyle 3 puan alırsak ilk 24 için daha fazla ümitleneceğiz."