Tomas Chory gelmeyecek

Sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi'nde yarın konuk edeceği Slavia Prag'da önemli bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi'nde yarın konuk edeceği Slavia Prag'da önemli bir gelişme yaşandı. Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, ligdeki Hradec Kralove ile oynanan maçta sportmenlik dışı hareketi nedeniyle kırmızı kart gören Tomas Chory'yi İstanbul'a getirmeyeceğini açıkladı. Chory, "Sınırı aştı. Bunun için hiçbir mazeretim yok. Şimdi ağır bir ceza alacak ve şunu açıkça söylüyorum ki İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi maçına bizimle birlikte uçmayacak" dedi.