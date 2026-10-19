CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Sıra Slavia'da

Sıra Slavia'da

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 14 kez rakip fileleri havalandırıp kalesinde hiç gol görmeyen sarı-lacivertliler, yarın 19.45’te Slavia Prag’ı yenerek Devler Ligi’nde yeniden potaya girmek istiyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Sıra Slavia'da

Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın heyecanını yaşayan F.Bahçe, Avrupa ve Süper Lig'i bir arada götürmeye çalışıyor. Sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda mükemmel bir performans yakaladı. Oynadığı son 3 maçtan 9 puan çıkaran İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip filelere 14 gol bıraktı ve kalesini tamamen kapattı. Böylece zirveyi takibini sürdüren sarı-lacivertliler ilk 5 haftada yaşanan puan kayıplarını unutturmaya başladı. Şimdi sıra Şampiyonlar Ligi'ne ve alınan ağır Aston Villa yenilgisini unutturmaya geldi.

İngiltere'de rakibine 6-0 yenilen temsilcimiz, ilk haftada ise Kadıköy'de Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Yoluna devam edecek ilk 24 takımın dışında kalan Sarı Kanarya, yarın konuk edeceği Slavia Prag'ı yenerek potaya girmek istiyor. Bunun yolu da 3 puanı almaktan geçiyor. 1 puanla 28. sırada bulunan sarı-lacivertliler, kazanması halinde hem Aston Villa hezimetini unutturacak hem de zorlu G.Saray derbisi öncesinde büyük bir moral bulmuş olacak. Bütün planlar Slavia Prag önünde 3 puan üzerine kuruldu.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku!
144. randevu Akyazı'da! Muhtemel 11'ler...
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
İmamoğlu’nun 4 günlük fiyasko savunması: Köşeye sıkıştı yolsuzluk iddialarını cevaplamadı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Italiano derbinin parolasını çözdü!
Trabzonspor'da dev Beşiktaş planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Esenler Erokspor-Mardinspor maçı detayları Esenler Erokspor-Mardinspor maçı detayları 09:17
Fatih Karagümrük - Keçiörengücü maçı bilgileri Fatih Karagümrük - Keçiörengücü maçı bilgileri 08:37
‘Batrakov takımın yeni lideri olacak’ ‘Batrakov takımın yeni lideri olacak’ 07:32
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman? Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman? 06:55
Dev derbi Kartal’ın Dev derbi Kartal’ın 01:18
Türk futbolunun Trabzonspor’a borcu var! Türk futbolunun Trabzonspor’a borcu var! 01:14
Daha Eski
Antalyaspor’dan Boğa’ya darbe Antalyaspor’dan Boğa’ya darbe 01:13
Adalı: Hakem konuşmayalım Adalı: Hakem konuşmayalım 01:11
"Takımın en ciddi ismi..." "Takımın en ciddi ismi..." 00:54
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! Rafael Leao... G.Saray'dan sakatlık açıklaması! Rafael Leao... 00:54
Lille'den Berke açıklaması: G.Saray maçında... Lille'den Berke açıklaması: G.Saray maçında... 00:54
İstanbul'da kazanan Başakşehir! İstanbul'da kazanan Başakşehir! 00:55