Sıra Slavia'da

Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın heyecanını yaşayan F.Bahçe, Avrupa ve Süper Lig'i bir arada götürmeye çalışıyor. Sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda mükemmel bir performans yakaladı. Oynadığı son 3 maçtan 9 puan çıkaran İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip filelere 14 gol bıraktı ve kalesini tamamen kapattı. Böylece zirveyi takibini sürdüren sarı-lacivertliler ilk 5 haftada yaşanan puan kayıplarını unutturmaya başladı. Şimdi sıra Şampiyonlar Ligi'ne ve alınan ağır Aston Villa yenilgisini unutturmaya geldi.

İngiltere'de rakibine 6-0 yenilen temsilcimiz, ilk haftada ise Kadıköy'de Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Yoluna devam edecek ilk 24 takımın dışında kalan Sarı Kanarya, yarın konuk edeceği Slavia Prag'ı yenerek potaya girmek istiyor. Bunun yolu da 3 puanı almaktan geçiyor. 1 puanla 28. sırada bulunan sarı-lacivertliler, kazanması halinde hem Aston Villa hezimetini unutturacak hem de zorlu G.Saray derbisi öncesinde büyük bir moral bulmuş olacak. Bütün planlar Slavia Prag önünde 3 puan üzerine kuruldu.