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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Rennes'in genç yıldızı transfer kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Rennes'in genç yıldızı transfer kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Rennes formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mahamadou Nagida, transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, 21 yaşındaki Kamerunlu sol beki kadrolarına katmak için girişimde bulundu. Genç futbolcunun geleceğine ilişkin sergilediği tutum ise transfer sürecine damga vurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 08:52
Rennes'in genç yıldızı transfer kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Rennes formasıyla Ligue 1 ve Avrupa kupalarında gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken Mahamadou Nagida, transfer döneminin en çok talep gören genç savunmacıları arasında yer alıyor.

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Rennes'in genç yıldızı transfer kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Sol bek pozisyonunu güçlendirmek ve kadrosuna yüksek potansiyelli bir isim kazandırmak isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kamerunlu futbolcuyu transfer listelerinin üst sıralarına dahil etti.

Rennes'in genç yıldızı transfer kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Oyun stilindeki patlayıcı güç, hız ve top kullanma becerileri sebebiyle Fransız futbol kamuoyu tarafından Paris Saint-Germain'in Portekizli sol beki Nuno Mendes'e benzetilen oyuncu, büyük beğeni topluyor.

Rennes'in genç yıldızı transfer kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

UEFA Avrupa Ligi'nde OFI Girit karşısında kaydettiği kritik gol ve disipliniyle formayı kapan Nagida, teknik heyetin vazgeçilmez isimlerinden biri konumuna ulaştı.

Rennes'in genç yıldızı transfer kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Türk temsilcilerinin yanı sıra Porto, Brighton, Roma ve Milan gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de 21 yaşındaki yeteneğin durumunu yakın takibe aldı.

Rennes'in genç yıldızı transfer kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Marsilya ve Lyon da oyuncuyla ilgilenirken, Fenerbahçe ve Beşiktaş süreci hızlandırarak resmi temaslarını başlattı.

Rennes'in genç yıldızı transfer kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Deneyimli teknik adam Frédéric Antonetti, oyuncunun potansiyeline ilişkin değerlendirmesinde Nagida'nın modern futbolun gereklerini karşılayan özel bir profile sahip olduğunu dile getirdi.

Rennes'in genç yıldızı transfer kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

İki Süper Lig devinin de kadrosuna katmak adına yoğun mesai harcadığı transfer sürecinde, gözler genç futbolcunun ve kulübünün vereceği karara çevrildi.

Rennes'in genç yıldızı transfer kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın cazip projelerine karşın Mahamadou Nagida, Rennes'deki gelişimini sürdürmek istediğini belirterek gelen transfer tekliflerini geri çevirdi.

Rennes'in genç yıldızı transfer kararını verdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu futbolcu, kariyerine Fransa'da devam edeceğini beyan ederek ara transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını kesinleştirdi.

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