Fenerbahçe'de Nathan Ake, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynanacak mücadele öncesi basın toplantısında konuştu.

İŞTE AKE'NİN O SÖZLERİ:

Ederson benim için çok üst düzey bir kaleci. Performansı beni şaşırtmıyor. Onunla oynamaktan hep keyif aldım. Skriniar ile de oynamaktan çok keyif alıyorum. Çok fazla konuşuyoruz. Maç maç daha uyumlu olacağız.

Ayrıca Hollandalı yıldız, basın toplantısından ayrılırken basın mensuplarına Türkçe teşekkür etti.