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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Nathan Ake'den basın toplantısında takım arkadaşlarına övgü dolu sözler!

Nathan Ake'den basın toplantısında takım arkadaşlarına övgü dolu sözler!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ile beraber Nathan Ake basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Ake'nin o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 15:14 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 15:18
Nathan Ake'den basın toplantısında takım arkadaşlarına övgü dolu sözler!

Fenerbahçe'de Nathan Ake, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynanacak mücadele öncesi basın toplantısında konuştu.

İŞTE AKE'NİN O SÖZLERİ:

Ederson benim için çok üst düzey bir kaleci. Performansı beni şaşırtmıyor. Onunla oynamaktan hep keyif aldım. Skriniar ile de oynamaktan çok keyif alıyorum. Çok fazla konuşuyoruz. Maç maç daha uyumlu olacağız.

Ayrıca Hollandalı yıldız, basın toplantısından ayrılırken basın mensuplarına Türkçe teşekkür etti.

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