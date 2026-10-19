Kerem atınca güller açıyor

Sarı-lacivertli takımın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu bu sezonki ilk golünü kaydederken, bu sezon resmi maçlarda 5 asist kaydetmeyi başarmıştı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Sarı-lacivertli takımın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu bu sezonki ilk golünü kaydederken, bu sezon resmi maçlarda 5 asist kaydetmeyi başarmıştı. Toplam skor katkısını 6'ya yükselten Kerem, bunları 5 karşılaşmaya yaydı. Sarı- lacivertliler bu 5 maçta 4 galibiyet elde ederken sadece 1 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi.