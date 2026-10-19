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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe İsmail Kartal Slavia Prag maçı öncesi konuştu: Nasıl oynarlarsa oynasınlar...

İsmail Kartal Slavia Prag maçı öncesi konuştu: Nasıl oynarlarsa oynasınlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Slavia Prag ile karşılacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 15:00 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 15:25
İsmail Kartal Slavia Prag maçı öncesi konuştu: Nasıl oynarlarsa oynasınlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında evinde Slavia Prag ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kritik maç öncesi konuştu.

Tecrübeli teknik adam, "Çok fazla antrenman yapma şansımız olmadı. Küçük bir ter idmanı yapabildik. Rakip analiziyle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çok yüksek tempolu ve sahanın her yerinde adam adama oynayabilen, sert baskı yapan bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Nasıl oynarlarsa oynasınlar, bugün yapacağımız toplantıya göre, bir takım ortaya süreceğiz. Yarınki Slavia maçına en iyi şekilde çıkacağız. Taraftarımızın da desteğiyle kazanmak istiyoruz. Maç maç bakıyoruz ve düşünüyoruz. Rotasyon olabilir. Bu akşam karar vereceğiz. Çünkü dün de antrenman yapamadık. Bazı oyuncuların son durumuna bakacağız. Antrenmandaki durumları gözlemleyeceğiz. Oyuncuların da kararı burada etkili olacak. Arka planda ikinci, üçüncü oyuncularımız da hazır." şeklinde konuştu.

İsmail Kartal ayrıca, "Aston Villa maçı kötü bir maçtı bizim için. Skor olarak Fenerbahçe camiasının ve benim kabul edebileceğim bir skor değil. Eksiklerimiz de vardı fakat bundan ders çıkartık ve iyi bir reaksiyon vardık. Yarınki maçta da yine reaksiyon verdik." dedi.

GREENWOOD AÇIKLAMASI

"Greenwood, çok yaratıcı, üretken ve kaliteli bir oyuncu ama savunma anlamında eksikleri olabilir. bizim ondan beklentimiz, hücumda becerisini ortaya koyması. Onun geriye gelemediği yerlerde onun yerini arkadaşlarının tolere etmesi önemli. Yarın farklı bir bölgede görebiliriz onu."

ASENSIO VE KANTE SÖZLERİ

"Asensio çok değerli bir oyuncu. Kante de öyle. Hem Kante hem Asensio da dizin arkasında ağrısı vardı. Kante, kendini iyi hissetmediğini söyledi. Kante'nin hala bir ağrısı var fakat bizim için fedakarlıkta bulunuyor ve karakter koyuyor. Yarınki maçta da sağlıklı olduğu sürece oynayacak. Her maçta, her antrenmanda makina gibi, pozitif, çok gülen bir çocuk."

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