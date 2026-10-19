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Anasayfa Fenerbahçe İrfan Can’ın şanssızlığı!

İrfan Can’ın şanssızlığı!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın en güvendiği isimlerden birisi olan İrfan Can Kahveci, 3-0 kazanılan Alanyaspor maçında büyük şanssızlık yaşadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
İrfan Can’ın şanssızlığı!
Teknik direktör İsmail Kartal'ın en güvendiği isimlerden birisi olan İrfan Can Kahveci, 3-0 kazanılan Alanyaspor maçında büyük şanssızlık yaşadı. Attığı 3 gol de VAR uyarıları ile sayılmayan milli futbolcu, mücadeleyi gol atamadan tamamladı. Maçın en etkili isimlerinden birisi olan İrfan Can, İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte performansını yukarıya doğru çekmeye başladı.
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