İrfan Can’ın şanssızlığı!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın en güvendiği isimlerden birisi olan İrfan Can Kahveci, 3-0 kazanılan Alanyaspor maçında büyük şanssızlık yaşadı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Teknik direktör İsmail Kartal'ın en güvendiği isimlerden birisi olan İrfan Can Kahveci, 3-0 kazanılan Alanyaspor maçında büyük şanssızlık yaşadı. Attığı 3 gol de VAR uyarıları ile sayılmayan milli futbolcu, mücadeleyi gol atamadan tamamladı. Maçın en etkili isimlerinden birisi olan İrfan Can, İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte performansını yukarıya doğru çekmeye başladı.