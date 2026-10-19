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Fenerbahçe'den Asensio açıklaması! Ameliyat...

Fenerbahçe'den Marco Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, İspanyol yıldızın ameliyat olacağını duyururken İsmail Kartal ile Asensio arasındaki ilişkilerin bozulduğuna yönelik servis edilen haberleri kesin bir dille reddetti. İşte Oğuz Çetin ve Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk'un yaptığı o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 08:44
Fenerbahçe'den Asensio açıklaması! Ameliyat...

Fenerbahçe'de Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk, Marco Asensio'nun sağlık süreciyle ilgili kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. Kulduk, Asensio'nun sakatlık sürecine ilişkin "Önümüzdeki hafta Marco Asensio'nun ameliyatını gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Oğuz Çetin'in Asensio-İsmail Kartal ilişkilerine yönelik öne sürülen dedikodulara karşı açıklamaları da gündem oldu. İşte o ifadeler...

AHMET KULDU: AMELİYATI PLANLADIK

"MR sonucunda diz kapağının arkasında bir kıkırdak lezyonu tespit ettik. Bu kıkırdak lezyonu, bizim değerlendirmelerimize göre cerrahi tedaviyle, ameliyatla düzeltilmesi gereken bir lezyondu. Bunun için tabii yine farklı görüşlere de başvurduk. Hem Türkiye'den Prof. Dr. Ömer Taşer hem de İspanya'da Marco Asensio'nun uzun yıllardır doktoru olan, daha önceki ameliyatını yapan Dr. Leyes'le istişare ettik. Onlar da aşağı yukarı aynı görüşte olduklarını söylediler. Oyuncunun da isteği ve görüşü bu şekilde olunca da hep beraber hem Oğuz hocamıza hem de İsmail hocamıza bu konuda bilgi vererek bu ameliyatı planladık."

OĞUZ ÇETİN: BAŞKANIMIZIN KESİN TALİMATI VAR

"Beklenti ve rekabetin bu kadar yüksek olduğu futbol ortamında Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, yöneticilerimizle birlikte taraftarımızın beklentilerine cevap verebilmek için 7/24 çalışmaktadır.

Aynı şekilde İsmail Kartal hocamız, 28 kişilik kadroyu oluşturan oyuncu grubumuzla bir takımdaşlık ruhu içinde ve yüksek bir aidiyetle birlikteliklerini pekiştiriyorlar.

Başkanımızın 'Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum.' vurgusu, ilk günden beri hem İsmail Kartal hem oyuncular hem bizler tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmekte ve takım içerisinde yüksek bir iletişimle perçinlenmekte."

ÇETİN: GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

"Özellikle dahili ve harici bedhahlar, takım içerisinde huzursuzluk yaratmak ve takımın kendi içerisindeki ahengini bozma adına çokça girişimler olabiliyor, çokça söylemler, yazılanlar, çizilenler olabiliyor. Özellikle de İsmail Hoca'yla Marco Asensio arasındaki büyük bir sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Kesinlikle bunlar gerçeği yansıtmamakta."

İYİLEŞME SÜRECİ

MR'ında kıkırdak lezyonu tespit edilen ve gelecek hafta ameliyat olacağı açıklanan Asensio'nun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu. A Spor'un haberine göre İspanyol oyuncu, ligin ikinci yarısında sahalara geri dönecek ve iyileşme süreci ortalama 2 ay sürecek.

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