"AMELİYAT İLE DÜZELMESİ GEREKİYOR" Kulduk, "Biz şişlik ve ağrı sürecini rehabilitasyon ile yönettik. İş biraz uzayınca MR çektik. MR sonucunda diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit ettik. Bu kıkırdak lezyonu bizim değerlendirmelerimize göre ameliyat ile düzeltilmesi gereken lezyondu." ifadelerini kullandı.

"AMELİYATI PLANLADIK" Ameliyat kararı öncesinde farklı uzmanların da görüşlerine başvurulduğunu aktaran Kulduk, Türkiye'den Prof. Dr. Ömer Taşer ve Asensio'nun İspanya'daki doktoru Dr. Leyes ile görüştüklerini belirtti. Kulduk, "Onlar da aşağı yukarı aynı görüşte olduklarını söylediler. Oyuncunun da isteği ve görüşü bu şekilde olunca da hep beraber hem Oğuz hocamıza hem de İsmail hocamıza bu konuda bilgi vererek bu ameliyatı planladık." dedi.