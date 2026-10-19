Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi: Forma giyemeyeceği 12 karşılaşma belli oldu
Marco Asensio'nun yaşadığı sakatlığın ardından Fenerbahçe yetkililerinden beklenen açıklama geldi. Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk, İspanyol futbolcunun sağlık durumu hakkında detayları paylaştı. Diz kıkırdağındaki lezyon nedeniyle ameliyat olacak olan tecrübeli oyuncunun en az 2.5 ay takımdan ayrı kalacağı bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte sarı-lacivertlilerin Asensio olmadan çıkacağı kritik müsabaka takvimi de netleşti. İşte yıldız oyuncunun kaçıracağı maçlar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 10:55 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 10:57
"BİR DAHA ALEX OLAYI YAŞAMAK İSTEMİYORUM"
"Başkanımızın, 'Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum.' vurgusu, ilk günden beri hem İsmail Kartal, hem oyuncular, hem bizler tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmekte ve takım içerisinde yüksek bir iletişimle bu takımdaşlık ruhu perçinlenmekte."
"HOCA İLE ASENSIO ARASINDA PROBLEM YOK"
İsmail Kartal ile Asensio arasında problem bulunduğu yönündeki iddiaları da değerlendiren Çetin, "Özellikle de İsmail Hoca'yla Marco Asensio arasında büyük bir sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Kesinlikle bunlar gerçeği yansıtmamakta." dedi.
ASTON VILLA MAÇINDA NEDEN OYNAMADIĞINI AÇIKLADI
Asensio'nun sakatlık sürecini de anlatan Çetin, İspanyol futbolcunun milli ara döneminde Turan Tovuz ile oynanan hazırlık maçında 83 dakika görev aldığını ve karşılaşmanın ardından dizinde şişlik oluştuğunu belirtti. Çetin, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen şişliğin devam etmesi üzerine İngiltere'de MR çekildiğini ve yapılan değerlendirme sonucunda oyuncunun Aston Villa maçında forma giymemesine karar verildiğini aktardı.
AHMET KULDUK: ASENSIO'NUN SAKATLIĞI...
Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk ise Marco Asensio'nun sakatlığının nedenini ve ameliyat kararının nasıl alındığını anlattı. İspanyol futbolcunun yaşadığı ağrı ve şişlik probleminin ilk etapta rehabilitasyonla kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirten Kulduk, MR incelemesinde diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildiğini açıkladı.
"AMELİYAT İLE DÜZELMESİ GEREKİYOR"
Kulduk, "Biz şişlik ve ağrı sürecini rehabilitasyon ile yönettik. İş biraz uzayınca MR çektik. MR sonucunda diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit ettik. Bu kıkırdak lezyonu bizim değerlendirmelerimize göre ameliyat ile düzeltilmesi gereken lezyondu." ifadelerini kullandı.
"AMELİYATI PLANLADIK"
Ameliyat kararı öncesinde farklı uzmanların da görüşlerine başvurulduğunu aktaran Kulduk, Türkiye'den Prof. Dr. Ömer Taşer ve Asensio'nun İspanya'daki doktoru Dr. Leyes ile görüştüklerini belirtti. Kulduk, "Onlar da aşağı yukarı aynı görüşte olduklarını söylediler. Oyuncunun da isteği ve görüşü bu şekilde olunca da hep beraber hem Oğuz hocamıza hem de İsmail hocamıza bu konuda bilgi vererek bu ameliyatı planladık." dedi.
"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA OLACAK"
Asensio'nun ameliyat takvimine ilişkin de bilgi veren Kulduk, "Önümüzdeki hafta Asensio'nun ameliyatını gerçekleştirmiş olacağız." açıklamasında bulundu.
ASENSIO 2,5 AY YOK
Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sahalara dönüş süreci merak konusu oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, ameliyatın ardından iyileşme sürecinin yaklaşık 2 ila 2,5 ay sürmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe formasıyla 13 gol ve 14 asistle geçiren İspanyol yıldızın açıklanan takvim doğrultusunda 12 karşılaşmayı kaçırması bekleniyor. Ancak kesin dönüş tarihi, ameliyatın ardından uygulanacak tedavi ve rehabilitasyon sürecine bağlı olacak.
1. FENERBAHÇE-SLAVIA PRAG: 20 EKİM
Fenerbahçe, Asensio'nun olmadığı süreçteki ilk maçında Slavia Prag ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Kadıköy deplasmanına çıkacak olan Çekya temsilcisi, ligindeki formda gidişatını sürdürüyor.
Çekya Ligi'nde çıktığı 11 maçtan 27 puan çıkan Prag ekibi, 8 galibiyet ve 3 beraberlikle zirvede yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise iyi bir başlangıç yapamayan Slavia Prag, önce evinde Lens'e, ardından deplasmanda Sabah'a mağlup olmuştu.
2. GALATASARAY-FENERBAHÇE: 26 EKİM
Asensio'nun kaçırması beklenen en kritik karşılaşmalardan biri Galatasaray derbisi olacak. 26 Ekim'de Rams Park'ta oynanacak mücadelede Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında puan mücadelesi verecek.
Sezonun gidişatını etkileyebilecek derbide sarı-lacivertlilerin hücumdaki önemli isimlerinden Asensio'dan yararlanamaması teknik heyetin planlarını doğrudan etkileyebilir.
3. FENERBAHÇE-GÖZTEPE: 31 EKİM
Trendyol Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıçla start veren Göztepe, son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor. Ligin ilk 4 haftasında yalnızca 1 puan toplayabilen sarı-kırmızılı takım, son 4 haftada 8 puan toplayarak 9 puana yükseldi ve küme düşme potasının dışına çıktı.
Teknik direktör Stanimir Stoilov ile yeni sözleşme imzalayan İzmir ekibi, bu sezon Kocaelispor'a evindeki ilk mağlubiyetini tattırdı.
4. FENERBAHÇE-LIVERPOOL: 4 KASIM
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Liverpool, hücum performansıyla dikkat çekiyor. İngiliz temsilcisi, Avrupa'daki son maçında LASK Linz'i deplasmanda 6-3 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Karşılaşmada rakip fileleri 6 kez havalandıran Liverpool, hücumdaki etkisini ortaya koyarken kalesinde 3 gol görmesi ise savunmada açıklar verdiğini gösterdi.
Andoni Iraola yönetimindeki İngiliz devi, Premier Lig'de ise istikrarsız bir performans sergiliyor. Geride kalşan 7 haftada 12 puan toplayan Liverpool, Premier Lig'de 5. sırada yer alıyor.
5. ARCA ÇORUM FK-FENERBAHÇE: 8 KASIM
Trendyol Süper Lig'de bu sezon itibarıyla ilk defa mücadele eden Arca Çorum FK, yükselen performansıyla adından söz ettiriyor. Teknik direktör Uğur Uçar'ın ayrılığı sonrası Burak Yılmaz'ı göreve getiren Karadeniz temsilcisi, genç teknik adamla Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup ettikten sonra Çaykur Rizespor'u da sahasında 2-1 yenmeyi başardı.
Üst üste iki galibiyet alan Çorum FK'da; Kyzridis, Cengiz Ünder ve Jesus Ramirez'in performansları ön plana çıkıyor. Kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'nin yoğun fikstürden geçtiği haftaları fırsat bilerek iç sahada galip gelmek istiyor.
6. KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE: 21 KASIM
Sezona inişli çıkışlı bir performansla devam eden Kocaelispor, son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Yeşil-siyahlı ekip, Beşiktaş deplasmanında 2-1 mağlup olduktan sonra sahasında Göztepe'ye de aynı skorla kaybetti.
Bu sezon evinde ilk puan kaybını Göztepe karşısında yaşayan Kocaelispor, iç saha avantajıyla milli aradan galibiyetle dönmeyi hedefleyecek.
7. SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE: 25 KASIM
Kocaelispor deplasmanının ardından Stamford Bridge'te Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, en zorlu dış saha maçlarından birini oynayacak.
Avrupa'daki ilk iki maçında PSV Eindhoven ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve AEK'i 3-1 mağlup eden Shakhtar, teknik direktör Arda Turan yönetiminde bu sezon yalnızca 1 kez kaybetti. Ukrayna Ligi'nde de istikrarlı görüntüsünü sürdüren Shakhtar, 9 maçta topladığı 24 puanla zirvede yer alıyor.
8. FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR FK: 29 KASIM
Trendyol Süper Lig'e bu sezon geri dönen Erzurumspor FK, son haftalarda aldığı sonuçlarla çıkış arıyor. Mavi-beyazlı ekip, Corendon Alanyaspor deplasmanında golsüz berabere kaldıktan sonra sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
Son iki karşılaşmada yenilgi yaşamayan Erzurumspor FK, Fenerbahçe karşısında da tecrübeli ayaklarına güvenecek. Serkan Özbalta yönetiminde ligde 11 puan toplayan Doğu Anadolu ekibinde Eren Tozlu, Miguel Cardoso ve Mustafa Yumlu gibi isimler ön plana çıkıyor.
9. BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE: 5 ARALIK
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, üst sıraları zorlayan rakibine karşı galibiyet arayacak. Avrupa yarışına erken veda eden Başakşehir, Nuri Şahin yönetiminde odağını tamamen lige çevirmiş durumda.
Son haftalarda çıkış yakalayan ekip, ligin ilk 5 haftasında 4 puan toplayabilirken, son 3 haftadan 2 galibiyet ve 1 beraberlik çıkararak 11 puana yükseldi. Boz Baykuşlar'da, geçen sezon gol krallığı yarışını Paul Onuachu ile paylaşan Eldor Shomurodov, attığı 7 golle ön plana çıkıyor.
10. LASK LINZ-FENERBAHÇE: 9 ARALIK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin karşılaşacağı LASK Linz, Avrupa'da savunma performansıyla ilgili sorunlar yaşıyor. Avusturya temsilcisi, ilk maçında AEK Atina'ya 1-0 mağlup olurken ikinci karşılaşmasında Liverpool karşısında sahadan 6-3'lük yenilgiyle ayrıldı.
İki maçta 7 gol yiyen LASK, savunmadaki açıklarını kapatmaya çalışacak. Fenerbahçe ise deplasmanda oynayacağı mücadelede Asensio'nun yokluğuna rağmen rakibinin savunma zaaflarından yararlanarak avantaj elde etmeyi hedefleyecek.
11. FENERBAHÇE-TRABZONSPOR: 13 ARALIK
Sezona transfer bombalarıyla başlayan ve Muhammed Salah ile Fabinho gibi önemli isimleri kadrosuna katan Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası yükseliş dönemi başladı. Geçmişte Samsunspor'da da görev yapan Thomas Reis'ı teknik direktörlüğe getiren bordo-mavililer, Alman teknik adamla çıktığı 3 maçtan 3 galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'a ve Samsunspor'a toplam 7 gol atan Fırtına, Konferans Ligi'ndeki rakibi KuPS'a da 4 gol atarak hücumda etkili bir performans sergiledi. Bu form grafiğiyle dikkat çeken Trabzonspor karşısında Fenerbahçe, Asensio'nun yokluğunda zorlu bir sınav verecek.
İspanyol yıldızın hücumdaki yaratıcılığından yararlanamayacak olan sarı-lacivertliler, bordo-mavililerin son haftalarda ortaya koyduğu golcü performansına karşı savunmada da dikkatli olmak zorunda kalacak.
12. KASIMPAŞA-FENERBAHÇE: 18 ARALIK
Asensio'nun kaçırması beklenen karşılaşmalar listesinin son sırasında Kasımpaşa deplasmanı yer alıyor. Fenerbahçe, 18 Aralık'ta oynanacak mücadelede ligdeki hedefleri doğrultusunda sahaya çıkacak.
Kasımpaşa ise kendi sahasında puan ya da puanlar almayı hedefleyecek. Bu maçın ardından Asensio'nun iyileşme sürecindeki son durumuna göre sahalara dönüş takvimi daha net hale gelebilecek.
Lacivert-beyazlı ekipte Adrian Benedyczak'ın performansı dikkat çekiyor. Polonyalı golcü, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 kez ağları havalandırdı ve 2 asistlik katkı sağladı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.