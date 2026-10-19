Ederson varsa sorun yok

Süper Lig'e aldığı üst üste kötü sonuçlarla başlayan ve ilk 5 haftada tam 8 puan kaybı yaşayan sarı-lacivertlilerde herkes eleştiri oklarını üzerine almıştı. Geçen sezon takımın en fazla eleştirilen isimlerinden birisi olan kaleci Ederson ise cezası nedeniyle ilk haftadaki G.Birliği yenilgisinde forma giyememişti. Ancak ardından sahaya çıktığı bütün maçlarda çok özel bir performans sergileyen tecrübeli file bekçisi üst üste alınan olumlu skorlarda da pay sahibi oldu ve harika kurtarışlar gerçekleştirdi.

Aston Villa maçı dışında Ederson bu sezon genel olarak iyi bir performans sergiledi. Yaşanan puan kayıplarında da elinden geleni yaparak tribünlerin övgüsünü alan Ederson, Süper Lig'deki son 4 karşılaşmada ise rakiplerine geçit vermedi. Üst üste oynanan G.Antep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarında harikalar yaratan Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda toplamda 16 kurtarışa imzasını attı ve kalesini tamamen kapattı. Ederson'un bu performansı teknik heyeti de çok mutlu etti.