Asensio'dan kötü haber

F.Bahçe'de Marco Asensio'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Geçen sezon da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle maçlar kaçıran Asensio, bu sezon da ağrılarından kurtulamadı. Durumunun ciddi olduğu ortaya çıkan İspanyol futbolcunun gelecek hafta ameliyat olacağı açıkladı. F.Bahçe Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk, İspanyol yıldızın bıçak altına yatacağını söyledi. Kulduk, kulüp televizyonundan yaptığı açıklamada, "Ağrı sürecini rehabilitasyonla yönettik. Ama iş uzayınca MR çektirdik.

BERABER PLANLADIK

MR sonucunda da diz kapağının arkasında bir kıkırdak lezyonu tespit ettik. Bu kıkırdak lezyonu, bizim değerlendirmelerimize göre cerrahi tedaviyle, ameliyatla düzeltilmesi gereken bir lezyondu. Hem Prof. Dr. Ömer Taşer hem de İspanya'da Asensio'nun uzun yıllardır doktoru olan, daha önceki ameliyatını yapan Dr. Leyes ile istişare ettik. Onlar da aşağı yukarı aynı görüşte olduklarını söylediler. Oyuncunun da isteği ve görüşü bu şekilde olunca ameliyatı planladık" ifadelerini kullandı.

ALEX GİBİ OLMAYACAK

Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk ile birlikte açıklamalarda bulunan F.Bahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, ikinci bir Alex vakası yaşamayacaklarını belirtti. Asensio ile teknik direktör İsmail Kartal'ın arasında bir sorun olmadığını belirten Çetin, "Başkanımızın 'Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum.' vurgusu, ilk günden beri hem İsmail Kartal hem oyuncular hem bizler tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmekte ve takım içerisinde yüksek bir iletişimle perçinlenmekte" dedi.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Asensio konusu üzerinden spekülasyon üretildiğini ifade eden Oğuz Çetin, sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi. Taraftarların beklentisinin farkında olduklarını belirten Çetin sözlerini şöyle tamamladı: "Bizler ne amaçla burada olduğumuzun bilincindeyiz. 120. yılımızda, 12 yıldır beklenen-özlenen şampiyonluk yolunda Mayıs 2027'de inşallah şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz."