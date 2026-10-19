CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Asensio'dan kötü haber

Asensio'dan kötü haber

Kulüp doktoru Ahmet Kulduk, “MR sonucunda diz kapağının arkasında bir kıkırdak lezyonu tespit ettik. Asensio’nun doktoru Leyes’le istişare ettik. Oyuncunun da isteğiyle ameliyat planladık” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Asensio'dan kötü haber

F.Bahçe'de Marco Asensio'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Geçen sezon da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle maçlar kaçıran Asensio, bu sezon da ağrılarından kurtulamadı. Durumunun ciddi olduğu ortaya çıkan İspanyol futbolcunun gelecek hafta ameliyat olacağı açıkladı. F.Bahçe Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk, İspanyol yıldızın bıçak altına yatacağını söyledi. Kulduk, kulüp televizyonundan yaptığı açıklamada, "Ağrı sürecini rehabilitasyonla yönettik. Ama iş uzayınca MR çektirdik.

BERABER PLANLADIK

MR sonucunda da diz kapağının arkasında bir kıkırdak lezyonu tespit ettik. Bu kıkırdak lezyonu, bizim değerlendirmelerimize göre cerrahi tedaviyle, ameliyatla düzeltilmesi gereken bir lezyondu. Hem Prof. Dr. Ömer Taşer hem de İspanya'da Asensio'nun uzun yıllardır doktoru olan, daha önceki ameliyatını yapan Dr. Leyes ile istişare ettik. Onlar da aşağı yukarı aynı görüşte olduklarını söylediler. Oyuncunun da isteği ve görüşü bu şekilde olunca ameliyatı planladık" ifadelerini kullandı.

ALEX GİBİ OLMAYACAK

Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk ile birlikte açıklamalarda bulunan F.Bahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, ikinci bir Alex vakası yaşamayacaklarını belirtti. Asensio ile teknik direktör İsmail Kartal'ın arasında bir sorun olmadığını belirten Çetin, "Başkanımızın 'Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum.' vurgusu, ilk günden beri hem İsmail Kartal hem oyuncular hem bizler tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmekte ve takım içerisinde yüksek bir iletişimle perçinlenmekte" dedi.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Asensio konusu üzerinden spekülasyon üretildiğini ifade eden Oğuz Çetin, sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi. Taraftarların beklentisinin farkında olduklarını belirten Çetin sözlerini şöyle tamamladı: "Bizler ne amaçla burada olduğumuzun bilincindeyiz. 120. yılımızda, 12 yıldır beklenen-özlenen şampiyonluk yolunda Mayıs 2027'de inşallah şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
144. randevu Akyazı'da! Muhtemel 11'ler...
Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
İmamoğlu’nun 4 günlük fiyasko savunması: Köşeye sıkıştı yolsuzluk iddialarını cevaplamadı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Italiano derbinin parolasını çözdü!
Trabzonspor'da dev Beşiktaş planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Esenler Erokspor-Mardinspor maçı detayları Esenler Erokspor-Mardinspor maçı detayları 09:17
Fatih Karagümrük - Keçiörengücü maçı bilgileri Fatih Karagümrük - Keçiörengücü maçı bilgileri 08:37
‘Batrakov takımın yeni lideri olacak’ ‘Batrakov takımın yeni lideri olacak’ 07:32
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman? Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman? 06:55
Dev derbi Kartal’ın Dev derbi Kartal’ın 01:18
Türk futbolunun Trabzonspor’a borcu var! Türk futbolunun Trabzonspor’a borcu var! 01:14
Daha Eski
Antalyaspor’dan Boğa’ya darbe Antalyaspor’dan Boğa’ya darbe 01:13
Adalı: Hakem konuşmayalım Adalı: Hakem konuşmayalım 01:11
"Takımın en ciddi ismi..." "Takımın en ciddi ismi..." 00:54
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! Rafael Leao... G.Saray'dan sakatlık açıklaması! Rafael Leao... 00:54
Lille'den Berke açıklaması: G.Saray maçında... Lille'den Berke açıklaması: G.Saray maçında... 00:54
İstanbul'da kazanan Başakşehir! İstanbul'da kazanan Başakşehir! 00:55