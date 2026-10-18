Spor yazarları Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısında 3-0'lık galibiyet elde etti. Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede rakibini mağlup eden sarı-lacivertliler, taraftarına galibiyet sevinci yaşattı. Karşılaşmanın ardından Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Alanyaspor maçını farklı açılardan ele alarak dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte o yazılar... (FB Spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 08:41
Çağdaş Altay 16'da Fatih'in Levent'e faulünde doğru bir penaltı verdi. 2'nolu yardımcı ofsayt kaldırdı. Ancak top savunmacı Lima'dan geldiği için Levent ofsayt olmaz. Greenwood kullandı, kaleci kurtardı, vuruştan önce ceza alanına erken giren İrfan Can tamamladı, gol attı.
Dün gece Fenerbahçe takımını Aston Villa maçında yaya geçidine dönüşenlerin, nefsi müdafaası olarak hayal ettim.
Ne yapacağız yani, Aston Villa gibi sıradan bir takımdan 6 gol yiyen Fenerbahçe'yi Alanya'ya 3 gol attı diye alkışlara mı boğacağız?
İngiltere'de saha kenarında uyuklayan İsmail Kartal, Eyüpspor maçından sonra bu maçta da analiz yaptı diye omuzlara mı taşınacak?
Gol attıktan sonra tribünlere dönüp enerji patlaması yaşayanlara, "o enerji İngiltere'de toprağa mı gömüldü" diye sorulmasın mı?
Aston Villa karşısında hayalet adamı oynayanların bu maçta ayaklarına kan, ruhlarına can geldi öyle mi? Öyle! Aston Villa karşısındaki utanç verici yenilgiyi bir kalemde silip, Alanya galibiyetini "hayra alamet" sayacağız öyle mi?
Öyle!
Bu ülkede hayat böyle. Gerçekler; bas bas bağırırken bile duymazdan gelinir. Renklerin gülen yüzüne değil, gerçeklerin acıtan yanına sığınmak en azından gelecek adına gereklidir ama hafızalar üç günde itinayla silinir.
Meselenin teknik kısmına gelirsek, Lukaku'nun fazlalıklarını atması, attığı golden daha değerli sayılmalı. Levent Mercan cesaretli bindirmelerin karşılığını "kesilmezse" alır. Oyundan alınırken gösterdiği tavrı sahada rakiplerine göstermeyen Greenwood ne zaman sahne alır acaba?
Düşündüm de Cengiz Ünder de Greenwood kadar oynuyordu, hatta Çorum'da çok daha başarılı.
Unutulmasın ki kaç sezondur bütün yanlışlıklar; transferde yolunda gideceği varsayılan etiketli yolcularla gerçekleşmiştir.
Bazı şeyler zaman içinde düzelecektir ama yanlışları halının altına süpürmekte usta olanlar varken ister istemez böyle düşünceleri inkar edemiyoruz.
Çarşamba gecesi İngiltere'de ölüp, cumartesi gecesi Saracoğlu'nda dirildiğini düşünenlerin, dün geceki maçtan sonra kendi yüreklerinden onay alması gerekir. Bir daha utanç verici gecelerde ölmeyeceklerine dair! Yoksa kendileri bilir!
EMRE BOL - YERLİLER HAREKETLENİNCE...
Şu Levent Mercan gibi oyuncuların hastasıyım.
Yedek bekler, söylenmez, sonradan oyuna girer elinden gelenin en iyisini yapar. Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısında gerçekten harika işlere imza attı.
İsmail hocanın yerinde olsam Archie Brown yerine ona daha çok şans verirdim.
Greenwood'un penaltı olayını anlamış değilim. Yüzde 65'lik başarılı penaltı istatistiğiyle nasıl Fenerbahçe'nin 1 numaralı penaltıcısı oldun? Oysa yüzde 80'ni geçen Lukaku var takımda… Hem de gole bu kadar ihtiyacı varken penaltıları neden kullanmaz? Ayrıca Greenwood penaltıları çok kötü atıyor. Sağlak mısın, solak mısın kardeşim? Solla oynayıp, sağla penaltı atamazsın.
İrfan Can Kahveci de son dönemde hareketlenen isimlerden… Gerçek pozisyonuna geçince toparlanmaya başladı.
Sayılmayan golleriyle Hattrick yaptı! İstekli, hırslı oyunu Fenerbahçe için önemli.
Kerem Aktürkoğlu 5 ay sonra gol attı. Hep söyledim; biraz kenarda oturması gerekiyor diye… Yedek kalınca kafasını gerçekten toparlamış.
Bakın bir takımın yerli oyuncuları ellerini taşın altına koymazlarsa o takım kesinlikle ve kesinlikle şampiyon olamaz.
Yerli oyuncular biraz hareketlenince Fenerbahçe daha iyi oynamaya başladı.
Artık önemli bir Galatasaray maçının arefesindeyiz.
Dün iki takımın da maçlarını izledik. Bu Fenerbahçe bu Galatasaray'ı yener.
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