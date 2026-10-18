Ömer Üründül Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi! Takımın en ciddi ismi...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından usta yazar Ömer Üründül, maça ve oyunculara dair değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 09:43
"Sonrasında Vedat'la üçüncü gol de geldi. Üç golle, üç puan kazanıldı ama yine de Fenerbahçe hem oyun planı olarak, hem fizik gücü olarak önündeki iki zorlu maça oldukça sıkıntılı gidecek."
"Bir örnek vereyim; Alanyaspor'un ikinci yarıda kaçırdığı iki çok net pozisyon var. İki de önemli Ederson kurtarışı vardı."
"Slavia Prag karşılaşması Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 için önemli maçlardan biri, sonrası da Galatasaray deplasmanı."
"Dün gece takımda en ciddi oynayan Kante'ydi. Guendouzi de son haftalara göre daha istekliydi. "
"Lukaku golle buluştu ama fizik olarak daha çok eksik . Levent bilhassa ilk yarının en başarılı ismiydi."
"Greenwood yaratıcı özellikleri olan ve ofansif zenginlik için çok önemli bir kanat forvet ama milli maç arasından sonraki görüntüsü tam bir hayal kırıklığı."
"Merak ediyorum, bu kadar para aldın, bu halin nedir diye. Fenerbahçe'de kendisinden hesap soran birisi yok mu?"
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