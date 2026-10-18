CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Ömer Üründül Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi! Takımın en ciddi ismi...

Ömer Üründül Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi! Takımın en ciddi ismi...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından usta yazar Ömer Üründül, maça ve oyunculara dair değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 09:43
Ömer Üründül Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi! Takımın en ciddi ismi...

"Şampiyonlar Ligi'ndeki ağır yenilgi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların bu maça hırslı çıkacakları beklenen bir gerçekti. İlk yarının tamamı Fenerbahçe'nin üstünlüğü altında geçti. Penaltının dışında da kaçan pozisyonlar var. Devre tek golle bitti."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Ömer Üründül Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi! Takımın en ciddi ismi...

"İkinci yarıda Fenerbahçe aynı şekilde başladı ama 55'ten sonra durgunluk dönemi gündeme geldi. Alanya ilk yarının aksine karşı kaleyi tehdit etmeye başladı."

Ömer Üründül Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi! Takımın en ciddi ismi...

"Baktı ki, durum hiç iç açıcı değil İsmail Kartal bu kez erken uyandı. Greenwood'u çıkarıp Kerem'i sahaya sürdü. Kısa süre sonra da Kerem ikinci golü atınca gece kurtulmuş oldu."

Ömer Üründül Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi! Takımın en ciddi ismi...

"Sonrasında Vedat'la üçüncü gol de geldi. Üç golle, üç puan kazanıldı ama yine de Fenerbahçe hem oyun planı olarak, hem fizik gücü olarak önündeki iki zorlu maça oldukça sıkıntılı gidecek."

Ömer Üründül Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi! Takımın en ciddi ismi...

"Bir örnek vereyim; Alanyaspor'un ikinci yarıda kaçırdığı iki çok net pozisyon var. İki de önemli Ederson kurtarışı vardı."

Ömer Üründül Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi! Takımın en ciddi ismi...

"Slavia Prag karşılaşması Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 için önemli maçlardan biri, sonrası da Galatasaray deplasmanı."

Ömer Üründül Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi! Takımın en ciddi ismi...

"Dün gece takımda en ciddi oynayan Kante'ydi. Guendouzi de son haftalara göre daha istekliydi. "

Ömer Üründül Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi! Takımın en ciddi ismi...

"Lukaku golle buluştu ama fizik olarak daha çok eksik . Levent bilhassa ilk yarının en başarılı ismiydi."

Ömer Üründül Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi! Takımın en ciddi ismi...

"Greenwood yaratıcı özellikleri olan ve ofansif zenginlik için çok önemli bir kanat forvet ama milli maç arasından sonraki görüntüsü tam bir hayal kırıklığı."

Ömer Üründül Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi! Takımın en ciddi ismi...

"Merak ediyorum, bu kadar para aldın, bu halin nedir diye. Fenerbahçe'de kendisinden hesap soran birisi yok mu?"

G.Saray'da o futbolcudan 'Gitmek istiyorum' mesajı!
''G.Saray kör topal yoluna devam ediyor''
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Sarıgül dosyasında 5 milyon dolarlık yat iddiası: Göcek'teki lüks yata çöküp "emanetçiyiz" dediler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
''Bu takım G.Saray'ı yener!"
F.Bahçe'de Asensio şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar yorumladı! İptal edilen goller... Çakar yorumladı! İptal edilen goller... 09:20
Kayserispor - Batman Petrolspor maçı detayları Kayserispor - Batman Petrolspor maçı detayları 09:06
''G.Saray kör topal yoluna devam ediyor'' ''G.Saray kör topal yoluna devam ediyor'' 08:46
Vanspor - Ümraniyespor maçı detayları Vanspor - Ümraniyespor maçı detayları 08:46
''Bu takım G.Saray'ı yener!" ''Bu takım G.Saray'ı yener!" 08:41
Iğdırspor - Boluspor maçı detayları Iğdırspor - Boluspor maçı detayları 08:17
Daha Eski
İstanbulspor - Antalyaspor maçı bilgileri İstanbulspor - Antalyaspor maçı bilgileri 07:47
G.Saray'da o futbolcudan 'Gitmek istiyorum' mesajı! G.Saray'da o futbolcudan 'Gitmek istiyorum' mesajı! 01:01
F.Bahçe penaltı kazandı, gol iptal edildi! F.Bahçe penaltı kazandı, gol iptal edildi! 01:01
F.Bahçe'nin üst üste 2 golü iptal edildi! F.Bahçe'nin üst üste 2 golü iptal edildi! 01:01
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (8. hafta) İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (8. hafta) 01:01
Kartal: "Daha farklı kazanabilirdik!" Kartal: "Daha farklı kazanabilirdik!" 01:01