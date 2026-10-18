Mert Hakan 568 gün sonra

Fenerbahçe'de PFDK'den aldığı ceza sona eren Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor karşılaşmasının 77. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu ve 568 gün sonra sarı lacivertli formayı giydi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe'de PFDK'den aldığı ceza sona eren Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor karşılaşmasının 77. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu ve 568 gün sonra sarı lacivertli formayı giydi. Son olarak 28 Mart 2025'te deplasmanda oynanan Bodrum FK karşılaşmasında görev yapan Mert Hakan, bu değişiklikle birlikte yaklaşık 19 aylık forma hasretini noktaladı.