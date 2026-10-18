Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın İspanyol yıldızı, dizindeki rahatsızlık nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyemedi. Aston Villa mücadelesi öncesinde tedbir amacıyla kadroya alınmayan, ardından Corendon Alanyaspor karşılaşmasını da kaçıran tecrübeli futbolcunun sağlık durumu merak konusu oldu. A Spor'un 17 Ekim'de aktardığı habere göre, Asensio'nun dizine uygulanan iğne tedavisinden beklenen sonuç alınamadı. Bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun yurt dışında ameliyat olması yönünde karar alındığı öne sürüldü. Aynı haberde, operasyon sonrasında Asensio'nun en az iki ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Fenerbahçe cephesinde gözler, futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılması beklenen ayrıntılı açıklamaya çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal da Alanyaspor maçı sonrasında Asensio ile arasında herhangi bir sorun bulunmadığını belirtirken oyuncu ve kulüp tarafından kapsamlı açıklama yapılacağını söyledi. Ameliyat iddiasının ve tahmini iyileşme süresinin resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

MARCO ASENSIO SAKAT MI?

Marco Asensio dizindeki rahatsızlık nedeniyle son maçlarda forma giyemedi. Fenerbahçe, 14 Ekim'de Aston Villa karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada, Asensio'nun Çaykur Rizespor maçında aldığı darbeye bağlı olarak diz bölgesinde reaksiyon tespit edildiğini bildirmişti.

Kulübün açıklamasında, oyuncunun rehabilitasyon sonrasında maç sürelerinin kademeli artırılmasını öngören program da dikkate alınarak Aston Villa karşılaşmasının kadrosuna tedbir amacıyla dahil edilmediği belirtilmişti.

Asensio, bu gelişmenin ardından Corendon Alanyaspor maçında da forma giyemedi. İspanyol futbolcunun kadro dışında kalması, sakatlığının ne kadar süreceği ve yeniden ne zaman sahalara döneceği sorularını gündeme taşıdı.

17 Ekim'de yayımlanan haberlerde ise dizindeki sorunun devam ettiği, uygulanan iğne tedavisinden istenen yanıtın alınamadığı ve ameliyat seçeneğinin gündeme geldiği aktarıldı. Dolayısıyla oyuncunun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği biliniyor; ancak ameliyatın kesinleşmesi ve dönüş takvimi konusunda kulübün güncel açıklaması belirleyici olacak.

ASENSIO AMELİYAT MI OLACAK?

Marco Asensio'nun ameliyat olacağı yönündeki haberler 17 Ekim Cumartesi gecesi gündeme geldi. A Spor'un aktardığı bilgilere göre, dizindeki rahatsızlık nedeniyle bir süredir iğne tedavisi gören futbolcudan beklenen yanıt alınamadı. Bunun üzerine İspanyol oyuncunun yurt dışında ameliyat edilmesine karar verildiği öne sürüldü.

Haberlerde operasyonun yurt dışında gerçekleştirileceği ifade edilirken, ameliyatın tarihi ve uygulanacak tıbbi yöntem hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle operasyonun ne zaman yapılacağına ilişkin kesin bir tarih vermek mümkün değil.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, Asensio ile kulüp arasında bir sorun bulunmadığını belirtmesi de dikkat çekti. Kartal, futbolcunun durumuyla ilgili hem oyuncunun hem de kulübün kapsamlı açıklama yapacağını ifade etti.

ASENSIO KAÇ AY SAHALARDAN UZAK KALACAK?

A Spor'un haberine göre Marco Asensio'nun ameliyat olması durumunda en az iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde İspanyol futbolcunun Fenerbahçe'nin önündeki yoğun maç takviminde önemli karşılaşmaları kaçırma ihtimali bulunuyor.

Ancak oyuncunun sahalara dönüş tarihi; sakatlığın kesin tanısına, uygulanacak tedaviye, operasyon yapılıp yapılmayacağına ve rehabilitasyon sürecinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olacak. Bu nedenle iki aylık süreyi kesin dönüş tarihi olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Fenerbahçe'nin hem ligde hem de Avrupa'da mücadele ettiği dönemde Asensio'nun yokluğu, teknik heyetin hücum hattındaki planlamasını etkileyebilir. Buna rağmen oyuncunun hangi maçlarda forma giyemeyeceği, ancak sağlık durumu ve dönüş programı netleştikten sonra kesin olarak değerlendirilebilir.

ASENSIO ASTON VILLA VE ALANYASPOR MAÇLARINDA NEDEN OYNAMADI?

Marco Asensio, Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynadığı Avrupa karşılaşması öncesinde dizindeki rahatsızlık nedeniyle kadroya alınmadı. Kulübün 14 Ekim tarihli açıklamasında, oyuncunun son lig maçında aldığı darbeye bağlı olarak diz bölgesinde reaksiyon tespit edildiği belirtildi.

Fenerbahçe, futbolcunun rehabilitasyon sonrasında maç sürelerinin kademeli artırılmasını öngören programı da dikkate alarak Aston Villa karşılaşmasında riske edilmediğini açıkladı.

Asensio, Alanyaspor karşılaşmasında da forma giyemedi. Ardından basına yansıyan ameliyat iddiası, oyuncunun sakatlık sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Oyuncunun kadroda yer almamasıyla ilgili teknik heyet ile Asensio arasında sorun yaşandığına ilişkin iddialar da gündeme gelmişti. İsmail Kartal ise Alanyaspor maçının ardından futbolcuyla arasında herhangi bir problem olmadığını söyledi. Kartal'ın açıklaması, oyuncunun kadro dışında kalmasının sağlık durumuyla ilgili olduğu yönündeki değerlendirmeleri öne çıkardı.