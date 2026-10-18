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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Lukaku'dan siftah geldi

Lukaku'dan siftah geldi

Fenerbahçe’de Romelu Lukaku’dan beklenen patlama geldi. 33 yaşındaki tecrübeli yıldız, Akdeniz ekibi karşısında gol perdesini açtı. 11 maç sonra siftah yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Lukaku'dan siftah geldi

Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetinde Romelu Lukaku, başrolü alan isimlerden biri oldu. Haftalardır hazır olmadığı için ilk 11'de yer bulamayan ve gol siftahı da yapamayan Belçikalı yıldız, Alanyaspor maçına Vedat Muriç'in yerine ilk 11'de başladı. İlk kez Gaziantep FK deplasmanında 11'de görev alan Lukaku, 5 karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil oldu. İsmail Kartal'ın ilk 11'de görevlendirdiği tecrübeli santrfor hocasını yanıltmadı ve Akdeniz temsilcisi karşısında gol perdesini açan isim oldu.

FİZİK GÜCÜNÜ SERGİLEDİ

Alanyaspor karşısında 40. dakikada Guendouzi'nin pasında solda topla buluşan Levent Mercan, kale sahasına hareketlenen Lukaku'ya yerden sert bir muz orta gönderdi. 33 yaşındaki yıldız da fizik gücünü sergileyerek, rakip savunmayı dağıttı ve yakın mesafeden kayarak ağları sarstı. Sarı-lacivertli formayla ilk golünü filelere gönderen dev forvet, taraftarları önünde siftah yaptı. Lukaku, 11 maç aradan sonra Fenerbahçe'de gol atmayı başardı. Belçikalı yıldız, karşılaşmanın 81. dakikasında alkışlarla yerini Vedat Muriç'e bıraktı.

VEDAT MURİÇ DE BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'nun yerine 81. dakikada oyuna giren Vedat Muriç, Alanyaspor filelerini boş geçmedi. Karşılaşmanın 87. dakikasında Hollandalı savunmacı Ake'nin müthiş pasında Archie Brown ileri çıktı ve topu içeriye çevirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun şık topuk pasında Vedat, gol vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı ve karşılaşmanın sonucunu ilan etti. 32 yaşındaki Kosovalı yıldız santrfor, bu sezon forma giydiği 13. karşılaşmada 8. kez ağları havalandırdı. Vedat, 1 de asist katkısı sağladı.

"KAZANMAMIZ DAHA ÖNEMLİ"

Fenerbahçe'de gol sitahı yapan Lukaku, "Benim için en önemli şey takımın kazanması. Ben de takıma yardım etmek istiyorum. Sadece golle değil; gerek tecrübemle gerek çalışkanlığımla takıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.

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Lukaku, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi golünü atarken, 2 Ekim'de Belçika formasıyla da milli takımımıza gol atmıştı.

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