Levent Mercan’dan muz asist

Fenerbahçe'de Lukaku'ya siftah yaptıran isim Levent Mercan oldu. Sezonun ilk hafta maçı olan Gençlerbirliği deplasmanında sahaya 11'de çıkan Levent, 6 maç sonra 11'e döndü.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe'de Lukaku'ya siftah yaptıran isim Levent Mercan oldu. Sezonun ilk hafta maçı olan Gençlerbirliği deplasmanında sahaya 11'de çıkan Levent, 6 maç sonra 11'e döndü. Teknik Direktör İsmail Kartal, Archie Brown'u yedek bekletti. 25 yaşındaki sol bek, bu sezon 3 maçta ise sonradan dahil oldu. Levent, 40'ta ceza sahası içine kestiği enfes muz ortayla Lukaku'ya "al da at" dercesine bir top gönderdi. Levent bu sezon sarı-lacivertlilerde forma giydiği 7. maçında ikinci asistini yaptı.