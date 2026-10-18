Kerem’in hasreti bitti

Kerem Aktürkoğlu, bu sezonki ilk golünü dün kaydetti, Vedat'ın da golünün asistini yaptı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
F.Bahçe'nin yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, dün suskunluğunu bozdu... Bu sezon Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde takımına toplamda 4 asistlik katkı sunan 27 yaşındaki oyuncu, dün Corendon Alanyaspor karşısında ilk golünü attı... 67'de Greenwood'un yerine oyuna giren milli yıldız, 71'de şık bir vuruşla ağları havalandırdı. Kerem, gol sonrasında sevincini teknik direktör İsmail Kartal ve yedek kulübesiyle paylaştı. Kerem, Muriç'in attığı golde de asist yaparak, maçın kahramanı oldu.