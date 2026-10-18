Kazanmayı istedik

Guendouzi maç sonu şunları söyedi: "İyi bir maç çıkardık. Kazanmayı çok istedik. Taraftarımızın önünde bu oyunu göstermek istedik. Agresif oynadık. Son üç maçımıza baktığınızda kazanmış olduk, Bizim amacımız, isteğimiz bu şekilde devam etmek."
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Guendouzi maç sonu şunları söyedi: "İyi bir maç çıkardık. Kazanmayı çok istedik. Taraftarımızın önünde bu oyunu göstermek istedik. Agresif oynadık. Son üç maçımıza baktığınızda kazanmış olduk, Bizim amacımız, isteğimiz bu şekilde devam etmek."