Kadıköy'de Fener şov

Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa karşılaşmasında tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alan Fenerbahçe, bu hezimeti taraftarına Alanyaspor maçıyla unutturdu ve Kadıköy'de barış sağlandı. Maça oldukça baskılı başlayan sarı-lacivertliler, 16'da penaltı kazandı, 17'de topun başına geçen Mason Greenwood, kaleci Victor'a takıldı. İrfan Can tamamladı ancak VAR'dan iptal edildi. Oyunun tek hakimi olan sarı kanarya, aradığı golü 40'da Belçikalı süper starı Lukaku ile buldu.

OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya yine Fenerbahçe fırtına girdi. İrfan 47 ve 50'de iki kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak bu iki gol de iptal edildi. Dakikalar 71'i gösterdiğinde Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı ve sarı-lacivertlileri rahatlattı. 81'de oyuna giren Vedat Muriç, 87'de maçın skorunu belirledi: 3-0. Fenerbahçe, Çaykur Rize'den sonra Alanya'yı da 3 golle geçti. Kanarya, son 3 lig maçında ise rakip filelere 14 gol gönderdi. Fenerbahçe, Slavia Prag ve Galatasaray maçları öncesinde morallendi.

FENERBAHÇE 2 EKSİKLE MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Mert Müldür, Chobani Stadı'ndaki zorlu müsabakada görev almadı.

N'GOLO KANTE ASİSTLE DÖNDÜ

Aston Villa maçında ağrıları nedeniyle oynayamayan N'Golo Kante, Alanyaspor mücadelesinde formasına kavuştu. Fransız orta saha yine takımının dinamosu olurken, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golde de asisti yapan isimdi.

ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Aston Villa maçının 11'ine göre Alanya karşılaşmasında 3 değişiklik yaptı. Brown, Vedat ve İsmail'in yerine Kante, Levent ve de Lukaku maça başladı.

İLK YARIDA REKOR

Fenerbahçe, Joao Pereira göreve geldiğinden bu yana bir Süper Lig maçının ilk yarısında Alanyaspor'a karşı en fazla şut çeken takım oldu. İlk 45'te 15 kez rakip kaleyi yoklayan sarı-lacivertliler, 2.68 xG (gol beklentisi) de üretti.

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Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde mayıs 2024'ten bu yana ilk kez gol yemeden üst üste üç galibiyet aldı.