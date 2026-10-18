İrfan’ın hat-tricki iptal

İrfan Can Kahveci’nin Corendon Alanyaspor karşısında attığı üç gol de iptal edildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
İsmail Kartal'la birlikte küllerinden doğan İrfan Can Kahveci, Asensio'nun yokluğunda dün Alanyaspor maçına da 11'de başladı. İlk dakikadan itibaren oldukça istekli bir görüntü çizen milli oyuncu, 17'de Greenwood'un kaçırdığı penaltıyı tamamladı. Ancak VAR incelemesi sonrasında vuruş öncesi ceza sahasına girdiği için gol iptal edildi. İrfan 47'de bir gol daha buldu. Bu gol de Kante'nin öncesinde faulü nedeniyle geçersiz sayıldı. 50'de bir kez daha ağları havalandırdı, bu defa da ofsayt nedeniyle gol iptal oldu.