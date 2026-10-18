CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe-Slavia Prag maçına İspanyol hakem!

Fenerbahçe-Slavia Prag maçına İspanyol hakem!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe-Slavia Prag maçını İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 11:20 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 11:29
Fenerbahçe-Slavia Prag maçına İspanyol hakem!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Çek temsilcisi Slavia PragChobani Stadyumu'nda ağırlayacak. 20 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak hakem ise belli oldu. UEFA tarafından yapılan görevlendirmeye göre Fenerbahçe-Slavia Prag maçını İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

DE BURGOS YÖNETİMİNDE TÜRK TAKIMLARININ SONUÇLARI

27 Kasım 2025: Fenerbahçe 1-1 Ferencvaroş

23 Temmuz 2026: Beşiktaş 1-0 Midtjylland

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku!
"Takımın en ciddi ismi..."
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
İBB "sel sorununu çözdük" dedi İstanbul sulara gömüldü... Algı tabelada kaldı! Altyapı bahanesiyle harcanan 212 milyar nerede
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çakar yorumladı! İptal edilen goller...
Italiano'dan dev maça özel stoper kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı bilgileri Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı bilgileri 12:05
F.Bahçe maçına İspanyol hakem! F.Bahçe maçına İspanyol hakem! 11:19
A Milli Takım'da sürpriz teknik direktör gelişmesi! A Milli Takım'da sürpriz teknik direktör gelişmesi! 11:01
144. randevu Akyazı'da sahne alıyor! 144. randevu Akyazı'da sahne alıyor! 10:57
Fenerbahçe Tarfin - Petkimspor maçı bilgileri Fenerbahçe Tarfin - Petkimspor maçı bilgileri 10:42
Cedi'nin rekor gecesinde PAOK kazandı! Cedi'nin rekor gecesinde PAOK kazandı! 10:06
Daha Eski
"Takımın en ciddi ismi..." "Takımın en ciddi ismi..." 09:43
Kartal'dan flaş Asensio açıklaması! Kartal'dan flaş Asensio açıklaması! 01:01
F.Bahçe'de Asensio şoku! F.Bahçe'de Asensio şoku! 01:01
Asensio ameliyat olacak! Asensio ameliyat olacak! 01:09
Kasımpaşa Samsunspor maçı detayları Kasımpaşa Samsunspor maçı detayları 07:01
Kocaelispor - Göztepe maçı detayları Kocaelispor - Göztepe maçı detayları 07:02