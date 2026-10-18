Fenerbahçe-Slavia Prag maçına İspanyol hakem!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Çek temsilcisi Slavia Prag'ı Chobani Stadyumu'nda ağırlayacak. 20 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak hakem ise belli oldu. UEFA tarafından yapılan görevlendirmeye göre Fenerbahçe-Slavia Prag maçını İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

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