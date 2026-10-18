Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor galibiyeti sonrasında Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçının ardından iyi bir reaksiyon gösterdiklerini belirtti. Kartal, Lukaku ve Kerem Aktürkoğlu'nun gol atmasıyal ilgili olarak da "Şans bulunca oyuncularım en iyisini yapmaya çalışıyor. Kerem ve Lukaku gol attı, üzerlerindeki baskıyı attılar" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Greenwood sonraki maçlarda penaltı atmaya devam edecek mi?" sorusuna, "Onu düşüneceğiz" yanıtını verdi.

HİÇBİR OYUNCUYLA SORUN YOK

İsmail Kartal, Asensio ile arasından problem olmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Olmamıştır, olursa gereğini yaparım. F.Bahçe'nin evladıyım, dışarıdan gelen biri değilim. Her şeyden önce arma. Kimse merak etmesin yarın (bugün) A'dan Z'ye hem Asensio hem kulüp açıklama yapacak" dedi.