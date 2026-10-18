Asensio ameliyat olacak!

Sakatlığı nedeniyle Aston Villa maçının ardından Alanyaspor karşısında oynamayan Asensio'dan F.Bahçe'ye kötü bir haber geldi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Sakatlığı nedeniyle Aston Villa maçının ardından Alanyaspor karşısında oynamayan Asensio'dan F.Bahçe'ye kötü bir haber geldi. A Spor'un haberine göre; İspanyol futbolcu, dizine uygulanan iğne tedavisine olumsuz yanıt verdiği için ameliyat olmasına karar verildi. Asensio'nun en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.