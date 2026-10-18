Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı yorumu! İptal edilen goller...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki kritik mücadelede sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleyi 3-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından usta kalem Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerde o yıldızı eleştiri yağmuruna tutarken hakem kararlarına da değindi. İşte Çakar'ın o yazısı...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 09:20
LUKAKU-VEDAT KARŞILAŞTIRMASI
"Dün gecenin en iyi ismi Levent'ti. Neredeyse tüm pas tercihleri doğru. Atılan golün de mimarı oldu. Lukaku, stratejik santrfor oyununu Muriqi'ten iyi biliyor ama tabii ki atletik özellikler hala Muriqi lehine."
"Greenwood, anlamsız şekilde kötü penaltı kullanıyor, dün gece de kaçırdı. İrfan Can tamamladı ama pek tabii ki vuruştan önce ceza alanına girdiği için VAR hakemi haklı olarak iptal ettirdi."
"Fenerbahçe'ye dün gece için düşük tempo oynadı diyebilirler ancak Alanya çok kötüydü. Gelelim hakeme…"
"Penaltıda İrfan Can'ın iptal ettikleri golde haklılar. Vuruştan önce ceza alanına girdi, kaleci kurtardı, İrfan Can tamamladı. Fenerbahçe'nin aleyhine verilen endirekt vuruş doğru."
"Asıl faul gerekçesiyle iptal edilen golde VAR daveti ve hakem kararı, VAR protokolüne aykırı bir durum."
"GOLÜN İPTALİ YANLIŞ"
"O faul atak başlangıç fazı değil. Hakem gözü önünde faul yapılmasına rağmen avantaja bırakıyor, Alanya topu kaybediyor ve gol geliyor."
"Hem VAR müdahalesi yanlış hem de golün iptali yanlış."
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