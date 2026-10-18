"F.Bahçe için çok zor bir virajdı. Aston Villa bozgunundan sonra olası bir puan kaybı çok şeyi değiştirebilirdi ama F.Bahçe bence maçın neredeyse tümünde iyi oynadı."

"Belki tempo düşük ama sürekli kazanılan toplar, yakalanan birçok pozisyon ve bazı oyuncuların gösterdiği üstün form..."