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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı yorumu! İptal edilen goller...

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı yorumu! İptal edilen goller...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki kritik mücadelede sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleyi 3-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından usta kalem Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerde o yıldızı eleştiri yağmuruna tutarken hakem kararlarına da değindi. İşte Çakar'ın o yazısı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 09:20
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı yorumu! İptal edilen goller...

"F.Bahçe için çok zor bir virajdı. Aston Villa bozgunundan sonra olası bir puan kaybı çok şeyi değiştirebilirdi ama F.Bahçe bence maçın neredeyse tümünde iyi oynadı."

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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı yorumu! İptal edilen goller...

"Belki tempo düşük ama sürekli kazanılan toplar, yakalanan birçok pozisyon ve bazı oyuncuların gösterdiği üstün form..."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı yorumu! İptal edilen goller...

GREENWOOD ELEŞTİRİSİ

"Önce şunu söyleyelim; Greenwood çok büyük emekle ve fedakarlıkla alındı. Camia ondan çok şey bekliyor, haftalar hatta aylar geçti ama hala kendisinden bir şey göremedik."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı yorumu! İptal edilen goller...

LUKAKU-VEDAT KARŞILAŞTIRMASI

"Dün gecenin en iyi ismi Levent'ti. Neredeyse tüm pas tercihleri doğru. Atılan golün de mimarı oldu. Lukaku, stratejik santrfor oyununu Muriqi'ten iyi biliyor ama tabii ki atletik özellikler hala Muriqi lehine."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı yorumu! İptal edilen goller...

"Greenwood, anlamsız şekilde kötü penaltı kullanıyor, dün gece de kaçırdı. İrfan Can tamamladı ama pek tabii ki vuruştan önce ceza alanına girdiği için VAR hakemi haklı olarak iptal ettirdi."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı yorumu! İptal edilen goller...

"Fenerbahçe'ye dün gece için düşük tempo oynadı diyebilirler ancak Alanya çok kötüydü. Gelelim hakeme…"

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı yorumu! İptal edilen goller...

"Penaltıda İrfan Can'ın iptal ettikleri golde haklılar. Vuruştan önce ceza alanına girdi, kaleci kurtardı, İrfan Can tamamladı. Fenerbahçe'nin aleyhine verilen endirekt vuruş doğru."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı yorumu! İptal edilen goller...

"Asıl faul gerekçesiyle iptal edilen golde VAR daveti ve hakem kararı, VAR protokolüne aykırı bir durum."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı yorumu! İptal edilen goller...

"GOLÜN İPTALİ YANLIŞ"

"O faul atak başlangıç fazı değil. Hakem gözü önünde faul yapılmasına rağmen avantaja bırakıyor, Alanya topu kaybediyor ve gol geliyor."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı yorumu! İptal edilen goller...

"Hem VAR müdahalesi yanlış hem de golün iptali yanlış."

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