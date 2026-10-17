CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra sahalara döndü!

Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra sahalara döndü!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi bir maça çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 22:04
Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra sahalara döndü!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi bir maça çıktı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor müsabakasıyla birlikte formasına kavuştu. Yaşadığı sakatlıklar sonrası hakkında çıkarılan soruşturma kapsamında bir süre hapis yatan Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezon ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 6 ay men cezası aldı.

Geçtiğimiz günlerde cezası tamamlanan Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor maçında hasretini sonlandırdı. Teknik Direktör İsmail Kartal, 77. dakikada Mert Hakan'ı sahaya sürdü.

Deneyimli oyuncunun oyuna girmesiyle tribünler alkışlarla destek verirken, maç sonunda ise adına tezahüratlar yapıldı.

Fenerbahçe formasıyla son olarak 28 Mart 2025'te Bodrum FK ile oynanan lig maçında mücadele eden Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra maça çıktı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'ye Asensio şoku!
Kartal'dan flaş Asensio açıklaması!
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Ekrem İmamoğlu “Yakup Öner talimatı benden alır” dedi: Öner’in poşette para anlatımı yeniden gündemde
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe evinde kazandı!
İşte Asensio'nun stadyumdan ayrılış anı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'dan flaş Asensio açıklaması! Kartal'dan flaş Asensio açıklaması! 23:03
F.Bahçe'ye Asensio şoku! F.Bahçe'ye Asensio şoku! 23:02
Mustafa Çulcu yorumladı! İrfan Can Kahveci'nin 2. golünde karar... Mustafa Çulcu yorumladı! İrfan Can Kahveci'nin 2. golünde karar... 22:42
Inter liderliğini sürdürdü! Inter liderliğini sürdürdü! 22:18
İşte Asensio'nun stadyumdan ayrılış anı! İşte Asensio'nun stadyumdan ayrılış anı! 22:13
Mert Hakan, 568 gün sonra sahada Mert Hakan, 568 gün sonra sahada 22:04
Daha Eski
F.Bahçe'nin üst üste 2 golü iptal edildi! F.Bahçe'nin üst üste 2 golü iptal edildi! 20:20
Sivas'ta kazanan çıkmadı! Sivas'ta kazanan çıkmadı! 20:35
F.Bahçe evinde kazandı! F.Bahçe evinde kazandı! 20:54
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (8. hafta) İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (8. hafta) 21:00
Manchester City namağlup devam ediyor! Manchester City namağlup devam ediyor! 21:00
Liverpool deplasmanda kazandı! Liverpool deplasmanda kazandı! 21:07