Kadıköy'de barış zamanı

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa'ya konuk olan ve sahadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, bugün Süper Lig'de bu durumu telafi etmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde hedef; Corendon Alanyaspor karşısında alınacak galibiyetle tarihinin en ağır hezimetlerinden biri olarak kayıtlara geçen bu maçı unutturmak. Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularıyla bir toplantı yaptı ve Aston Villa maçını unutmalarını, Alanyaspor karşılaşmasına konsantre olmalarını istedi.

KAFAMIZI KALDIRACAĞIZ

İsmail Kartal'ın, "Hiç istemediğimiz bir skorla sahadan ayrıldık. Oyunun hakkı bu değildi belki ama ne olursa olsun bu sonuç bize yakışmadı. Ancak bu durumu telafi etmek bizim elimizde... Kafamızı kaldıracağı ve Alanyaspor maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçeceğiz. Taraftarımıza ve camiamıza özür borcumuz var. İyi bir oyunla iyi bir skorla sahadan ayrılarak hem onlardan özür dileyeceğiz hem de şampiyonluk yarışında hata yapmayarak zirveye doğru ilerleyeceğiz" dediği öğrenildi.

EN GOLCÜSÜ KANARYA

Süper Lig'deki son 2 maçında rakip filelere 11 gol gönderen Fenerbahçe, 7 haftada kaydettiği 19 golle ligin en golcü takımı konumunda zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Kosovalı futbolcu Vedat Muriç, 6 golle takımın skor yükünü çekerken, İngiliz yıldız Mason Greenwood da 4 kez fileleri havalandırdı.

LİGDEKİ EN GOLLÜ MAÇ 5-2

Rekabette en gollü karşılaşma 13 Mart 2022'de Alanya'da oynanırken, sarı-lacivertliler sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. En farklı skoru da 18 Eylül 2022'de Fenerbahçe 5-0'lık skorla aldı. Akdeniz ekibi ise rakibine karşı en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda evinde 3-1 kazanarak elde etti.

TEK EKSİK MERT MÜLDÜR

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor mücadelesine tek eksikle çıkacak... O isim ise; geçtiğimiz ay ameliyat olan sağ bek Mert Müldür... Mert'in önümüzdeki ay saha çalışmalarına başlaması ve kasım ayındaki milli aradan sonra takıma katılması bekleniyor.

SÜPER LİG'DEKİ 21. RANDEVU

Fenerbahçe, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 20 kez mücadele etti. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 12 galibiyet elde ederken, turuncu- yeşilliler 3 kez kazandı. Taraflar arasındaki 5 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Kanarya'nın 44 golüne, Akdeniz temsilcisi 21 golle yanıt verdi.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Her ne kadar Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'dan 6 gol yese de Fenerbahçe, Süper Lig'de en az gol yiyen ekiplerden biri... Sarı-lacivertliler, özellikle son üç mücadelede kalesini gole kapattı. 4. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından sırasıyla Gaziantep FK, Eyüpspor ve Çaykur Rizespor maçlarında Ederson, rakiplerine gol izni vermedi.

N'GOLO KANTE DÖNÜYOR

Aston Villa mücadelesinde, dizine darbe aldığı için süre alamayan N'Golo Kante'nin bugün Corendon Alanyaspor mücadelesine ilk 11'de başlaması bekleniyor. Fransız oyuncu, vatandaşı Matteo Guendouzi'yle birlikte orta sahanın omurgasını oluşturacak.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: EDERSON, SEMEDO, SKRİNİAR, AKE, BROWN, KANTE, GUENDOUZİ, GREENWOOD, İRFAN (ASENSİO), OĞUZ, VEDAT

ALANYASPOR: VİCTOR, FATİH, AİTİ, LİMA, MAKOUTA, HADERGJONAJ, RUAN, HWANG, İBRAHİM, MAESTRO, CEDRİC