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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe İspanyollar Asensio'nun peşine düştü! Fenerbahçe'deki kriz...

İspanyollar Asensio'nun peşine düştü! Fenerbahçe'deki kriz...

Fenerbahçe'de Marco Asensio ile yaşanan kriz, İspanyol kulüplerini harekete geçirdi. Sarı-lacivertli ekipte son dönemde yaşadığı sorunlarla gündeme gelen tecrübeli futbolcuya, İspanya'dan iki takımın talip olduğu ve transfer için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
İspanyollar Asensio'nun peşine düştü! Fenerbahçe'deki kriz...

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio ile ilgili gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.

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İspanyollar Asensio'nun peşine düştü! Fenerbahçe'deki kriz...

İddialara göre tecrübeli futbolcu, Aston Villa ile oynanan maç için İngiltere'ye gitmiş ancak İsmail Kartal tarafından tercih edilmemişti.

İspanyollar Asensio'nun peşine düştü! Fenerbahçe'deki kriz...

Sarı-lacivertli taraftarların göz bebeği İspanyol 10 numara ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı.

İspanyollar Asensio'nun peşine düştü! Fenerbahçe'deki kriz...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalan Villarreal ve Espanyol'un Asensio'nun Fenerbahçe'de sorun yaşadığını düşünerek harekete geçtiği belirtildi.

İspanyollar Asensio'nun peşine düştü! Fenerbahçe'deki kriz...

Takvim'in haberine göre, menajeriyle temasa geçen iki kulüp, "Asensio Ocak'ta ayrılmak istiyorsa biz görüşmeye hazırız" mesajı verdi.

İspanyollar Asensio'nun peşine düştü! Fenerbahçe'deki kriz...

2028 YILINDA SONA ERİYOR

İspanyol yıldızın menajerinin şimdilik iki kulübe de olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadığı öğrenildi.

İspanyollar Asensio'nun peşine düştü! Fenerbahçe'deki kriz...

Geçen yıl Fenerbahçe'ye imza atan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

İspanyollar Asensio'nun peşine düştü! Fenerbahçe'deki kriz...

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 8 maçta boy gösteren Asensio, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

İspanyollar Asensio'nun peşine düştü! Fenerbahçe'deki kriz...

Asensio toplamda 3 gole katkıda bulundu.

İspanyollar Asensio'nun peşine düştü! Fenerbahçe'deki kriz...

İspanyol oyuncu, daha önce ülkesinde Real Madrid, Espanyol ve Mallorca'nın formasını giydi.

İspanyollar Asensio'nun peşine düştü! Fenerbahçe'deki kriz...

Marco Asensio ile İsmail Kartal arasındaki kriz, Fenerbahçe taraftarını da mutsuz ediyor.

İspanyollar Asensio'nun peşine düştü! Fenerbahçe'deki kriz...

Taraftar onu sahada görmek istiyor.

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