İspanyollar Asensio'nun peşine düştü! Fenerbahçe'deki kriz...
Fenerbahçe'de Marco Asensio ile yaşanan kriz, İspanyol kulüplerini harekete geçirdi. Sarı-lacivertli ekipte son dönemde yaşadığı sorunlarla gündeme gelen tecrübeli futbolcuya, İspanya'dan iki takımın talip olduğu ve transfer için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalan Villarreal ve Espanyol'un Asensio'nun Fenerbahçe'de sorun yaşadığını düşünerek harekete geçtiği belirtildi.
Takvim'in haberine göre, menajeriyle temasa geçen iki kulüp, "Asensio Ocak'ta ayrılmak istiyorsa biz görüşmeye hazırız" mesajı verdi.
2028 YILINDA SONA ERİYOR
İspanyol yıldızın menajerinin şimdilik iki kulübe de olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadığı öğrenildi.
Geçen yıl Fenerbahçe'ye imza atan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 8 maçta boy gösteren Asensio, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
Asensio toplamda 3 gole katkıda bulundu.
İspanyol oyuncu, daha önce ülkesinde Real Madrid, Espanyol ve Mallorca'nın formasını giydi.
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasındaki kriz, Fenerbahçe taraftarını da mutsuz ediyor.
Taraftar onu sahada görmek istiyor.
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