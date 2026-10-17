İsmail Kartal'dan flaş Asensio açıklaması! "Gereğini yaparım"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Son oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçından sonra oyuncu psikolojisi olarak, motivasyon olarak, böyle bir maça hazırlamak kolay değildi. İyi çalıştık. Yaptığımız analizlerle hepimizin hücumda, savunmada neler yapmamız gerektiği, bunlar üzerinde çalıştık. Oyuncularımız sahada harfi harfine yerine getirdiler. Güzel bir oyunla 3-0 kazandık. Maç başından sonuna kadar oyunun kontrolü bizdeydi. 3 puanı aldık, oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ MAĞLUP OLDUK"

Kartal, Aston Villa maçında rakibe göre üstün istatistiklere sahip olduklarını belirterek, "Aston Villa maçında sonra rakip takım antrenörü de açıklama yaptı, 'Fenerbahçe hak ettiği sonuç değildi' dedi. Oyun olarak rakipten üstündük. Koşu mesafesi, gol beklentisi her şeyde üstündük. Biz atamadık onlar attı. Basit top hataları yaptık, bazı oyuncular gününde değildi. İki günde oyuncularımızla kafa kafaya verdik, reaksiyon gösterdik. Bu akşam maçımızı aldık. Şampiyonlar Ligi'nde elemeler dahil ilk defa mağlup olduk. Keşke olmasaydı camiamızı üzdük, kabul edilebilir değil. O geride kaldı önümüze bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YÜK DAĞILIMINI İYİ KONTROL ETMEMİZ LAZIM"

Üç günde bir maç oynadıklarını hatırlatan Kartal, "3 gün sonra Slavia Prag maçımız var. Her yerde adama adama baskı yapan, sert bir takım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Yük dağılımını iyi kontrol etmemiz lazım. Sürekli aynı oyuncularla oynamak sakatlık olabilir. 3-0 galip geldik, yarın sabah antrenmanımız var. Rakiple ilgili analizimiz olacak. O bitecek Galatasaray maçı planlaması yapılacak" dedi.

İsmail Kartal, VAR incelemesiyle iptal edilen golle ilgili sorulan soruya, "Golden önce faul var dediler. Oyun normalleşmiş, ikili mücadele sonrası golü bulduk. Biz bunu anlamıyoruz" yanıtını verdi.

"PENALTICI KONUSUNU DÜŞÜNECEĞİZ"

Mason Greenwood'un bu sezon kullandığı 3 penaltıdan 2'sini kaçırmasına yönelik Kartal, "Bu konuyu düşüneceğiz" diye konuştu.

"İRFAN CAN BÖYLE DEVAM ETTİĞİ MÜDDETÇE FORMA GİYECEK"

İrfan Can Kahveci'nin performansını değerlendiren sarı-lacivertlilerin teknik patronu şunları söyledi:

"Son oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçında takımın en çok koşan oyuncusuydu. Bu akşam da en fazla sprint atan isim. Üretken bir oyuncu. Böyle devam ettiği müddetçe forma giymeye devam edecek. Performansından memnunuz."

"BU ARMA İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

"Asensio ile aranızda problem mi var?" sorusuna Kartal, "Hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Olursa gereğini yaparım. Ben Fenerbahçe'nin evladıyım. Her şey bu arma için. Bu arma için her şeyi yaparım. Hiç kimse merak etmesin yarın hem kulüp hem Asensio açıklayacak" dedi.

"LİGDE ÖNCE ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de mücadele etmelerine yönelik, önceliklerinin sorulması üzerine Kartal, "Ligde önce şampiyonluk olmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi kolay değil. 3 günde bir maç oynuyoruz gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz" dedi.