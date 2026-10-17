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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Alanyaspor maçı sonrası iyi oyun vurgusu! 'Daha farklı kazanabilirdik!'

İsmail Kartal'dan Alanyaspor maçı sonrası iyi oyun vurgusu! "Daha farklı kazanabilirdik!"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte açıklamanın detayları.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 21:33 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 21:41
İsmail Kartal'dan Alanyaspor maçı sonrası iyi oyun vurgusu! "Daha farklı kazanabilirdik!"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

"Son Şampiyonlar Ligi maçından üzücü bir skorla ayrıldık. O defteri kapattık. Alanyaspor maçını düşünmek zorundaydık. İki gündür bu maçı konuştuk; antrenman fazla yapamadık, çok fazla analiz yaptık. Ne gibi üstünlükler sağlayabileceğimizi anlattık. Oyuncularım bunu gayet iyi yerine getirdiler. Öbür maçtan sonra bugünkü maçta taraftarlarımızın müthiş desteğiyle ve enerjisiyle çok güzel bir maç çıkardık. 3-0 kazandık, daha farklı kazanabilirdik. Penaltı kaçırdık. Rakibin 1-2 pozisyonu, uzaktan şutları var.

Ancak, sonuçta maç başından sonuna kadar kontrol tamamen bizdeydi. Sonuçta dediğim gibi gerçekten çok güzel bir karakter ve reaksiyon gösterdi oyuncularım. Onları tebrik ediyorum. Fenerbahçe taraftarına can-ı gönülden teşekkür ediyorum.

Bu galibiyet Slavia Prag ve derbi öncesi moral oldu. Şimdi Slavia maçına konsantre olacağız. 2-3 günde bir maç oynuyoruz. Kolay değil. Oyuncuları fiziksel ve mental olarak hazırlayacağız. Bazı oyuncuları dinlendirerek oynamaya çalışacağız.

OYUNA GİRENLERİN KATKI VERMESİ HAKKINDA

Rakiple ilgili taktiksel planlarımız gayet iyi işledi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun."

"Her antrenör bundan mutlu olur, gurur duyar. Rize'de de sonradan girenler gol attılar. Biz gerçekten kaliteli takımız. Oynayanlar, oyuna girenler... Oyuncuların motivasyonları önemli. Oynayan oynamayan herkesin motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Şans bulunca oyuncularım en iyisini yapmaya çalışıyor. Kerem ve Lukaku gol attı, üzerlerindeki baskıyı attılar. Çok şükür 3 puanla yolumuza devam ediyoruz."

Greenwood sonraki maçlarda penaltı atmaya devam edecek mi?"

İsmail Kartal: "Onu düşüneceğiz."

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