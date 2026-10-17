Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Trendyol Süper Lig 'in 8. haftasında Alanyaspor 'a karşı oynayacakları mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"OYUN PLANIMIZI BELİRLEDİK"

"Dün akşam ufak bir ter antrenmanıyla bu maça hazırlandık. Oyuncularım bilgili, becerikli, kaliteli oyuncular. Rakiple ilgili, kendimizle ilgili analizler yaptık. Oyun planımızı belirledik. Diğer oyuncularımıza da ekstradan fazla 1 antrenman yaptırdık. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Ne demek istediğimizi, ne yapacağımızı oyuncularımız anladı. Bizim işimiz bu, onların da işi bu. İyi bir mücadeleyle maçı kazanıp yola devam etmek istiyoruz."

"ASENSIO VE SAĞLIK EKİBİMİZ AÇIKLAMA YAPACAK"

"Asensio çok değerli, önemli ve kaliteli bir oyuncumuz. Yarın hem kendisi, hem sağlık ekibimiz güzel bir açıklama yapacak.