Fenerbahçe'ye Asensio şoku! İspanyol yıldız ameliyat olacak

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana sakatlıklarla başı dertte olan Marco Asensio'dan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Aston Villa maçının kafilesinde olmasına rağmen kadroya alınmayan İspanyol yıldız, Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta da forma giyemedi

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; Marco Asensio'nun ameliyat olmasına karar verildi. Bir süredir dizine uygulanan iğne tedavisine olumsuz yanıt veren Marco Asensio yurt dışında ameliyat olacak. Asensio en az 2 ay sahalardan uzak kalacak.