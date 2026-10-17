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Fenerbahçe'ye Asensio şoku! İspanyol yıldız ameliyat olacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de iğne tedavisine olumsuz yanıt veren Marco Asensio, operasyon geçirecek. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 23:02 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 23:07
Fenerbahçe'ye Asensio şoku! İspanyol yıldız ameliyat olacak

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana sakatlıklarla başı dertte olan Marco Asensio'dan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Aston Villa maçının kafilesinde olmasına rağmen kadroya alınmayan İspanyol yıldız, Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta da forma giyemedi

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; Marco Asensio'nun ameliyat olmasına karar verildi. Bir süredir dizine uygulanan iğne tedavisine olumsuz yanıt veren Marco Asensio yurt dışında ameliyat olacak. Asensio en az 2 ay sahalardan uzak kalacak.

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